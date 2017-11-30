Liseli kız futsalcılardan gol şov!

BARBAROS HAYRETTİN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Günün ilk maçında, Milli yıldızların forma giydiği Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi’ni 12-0 mağlup ederken goller Ebral (4), Ece Tekmen (4), Erva Karaovalı (2) Kübra ve Betül’den geldi.Böylece gruptaki tüm maçlarını kazanan Barbaros Hayrettin gruptan 1. sırada çıktı.

KARTEPE MTAL ÇOK FARKLI

Günün ikinci maçında Kartepe MTAL ile Zehra Emine Öçgüder MTAL karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün olan taraf, Harbiş’in Milli yıldızı Sağra Öztürk’ün formasını giydiği Kartepe MTAL’ydi. Maçı 6-0 kazanan Kartepe’de 5 gol Sağra Öztürk’ten, diğer gol ise Ayşenur’dan geldi.

EDA NUR’DAN RESİTAL!

Günün üçüncü maçında Başiskele Anadolu Lisesi ile Yarımca Anadolu Lisesi parkeye çıktı. Turnuvanın iyi top oynayan takımlarından Başiskele Anadolu Lisesi maçı 1-0 kazanırken, 5 gol bu yıl Almanya ’dan Türkiye ’ye gelen ve müthiş bir futbol oynayan Eda Nur Kaçar’dan geldi. Diğer gollerin 3’ü Melisa, 2’si de Cansu Koç’tan geldi. Günün son maçında İzmit MTAL maça çıkmadığı için Çakabey Anadolu Lisesi hükmen kazandı.

BARBAROS HAYRETTİN AL: 12İZMİT MUALLİM NACİ AL: 0

SALON: Hasan Gemici

BARBAROS HAYRETTİN AL: Sudenur***, Erva***, Ece****, Kübra***, Ebral***, Betül***, Sude***, Selcan***

İZMİT MUALLİM NACİ AL: Şevval**, Gömeç**, Hilal**, Tuana**, Selcan**, Elif**, Aslıhan**, Gizem**

GOLLER: Ebral (4), Ece Tekmen (4), Erva Karaovalı (2) Kübra, Betül

KARTEPE MTAL: 12ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

KARTEPE MTAL: Ayşe Yılmaz***, Ayşenur Eren***, Aleyna***, Fatma Sağra Öztürk****, Merve Küçük***, Gönül***

ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: Deniz**, Hilal**, Rabia**, Gülşen**, Yaren**, Şevval**, Simgenur**, Sude**

GOLLER: Fatma Sağra (5) Ayşe Nur

BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: 10YARIMCA ANADOLU LİSESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ:Büşra***, Melisa****, Cansu***, Pınar***, Eda Nur****, Güzide Sultan***, Sude Nur***, Serra***, Nursena***

YARIMCA ANADOLU LİSESİ: Betül**, Esra Sultan**, İlayda**, Yaren Deniz**, Ebrar**, Neslihan**, Simge**, Sevinç**

GOLLER: Eda Nur Kaçar (5), Melisa (3), Cansu (2)