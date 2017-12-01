Bolu’nun Köroğlu Dağları’nda ZİRVE dedik!
KAR VE SERT RÜZGARA KARŞI
Zirve Dağcılık Kocaeli İl Temsilcisi Emre Varol liderliğindeki grup 7 saatlik zorlu tırmanış sonucu Bolu ’nun ünlü Köroğlu Dağları’nda tepeye ulaştı. Adrenalini yüksek faaliyetin 5 saatlik kısmı yer yer 70 cm. karla kaplıydı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgâra karşı zor bir tırmanışı geride bıraktıklarını belirten Emre Varol 3 kişi ile zirveye ulaştıklarını ifade etti.
EMRE VAROL’DAN DAVET VAR
Toplam 18 kilometre uzunluğundaki tırmanışın sonunda 2500 metrelik zirvede şanlı Türk Bayrağı açan ilimiz dağcıları sorunsuz bir tırmanışı geride bırakmanın gururunu yaşadılar. Emre Varol, Kocaeli Zirve Dağcılık olarak günübirlik doğa yürüyüşleri ve dağcılık faaliyetlerinin devam edeceğini ve sporu seven herkesi bu faaliyetlerde görmekten mutlu olacaklarını ifade etti. Erdem ÖVÜÇ
Faaliyeti gerçekleştiren dağcılarımız
Emre Varol
Erdem Yılmaz
Funda Nagihan Yetiş
Selami Tosun
İskender Bayraktar ( Yalova )
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz