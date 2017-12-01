Bolu’nun Köroğlu Dağları’nda ZİRVE dedik!

KAR VE SERT RÜZGARA KARŞI

Zirve Dağcılık Kocaeli İl Temsilcisi Emre Varol liderliğindeki grup 7 saatlik zorlu tırmanış sonucu Bolu ’nun ünlü Köroğlu Dağları’nda tepeye ulaştı. Adrenalini yüksek faaliyetin 5 saatlik kısmı yer yer 70 cm. karla kaplıydı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgâra karşı zor bir tırmanışı geride bıraktıklarını belirten Emre Varol 3 kişi ile zirveye ulaştıklarını ifade etti.

EMRE VAROL’DAN DAVET VAR

Toplam 18 kilometre uzunluğundaki tırmanışın sonunda 2500 metrelik zirvede şanlı Türk Bayrağı açan ilimiz dağcıları sorunsuz bir tırmanışı geride bırakmanın gururunu yaşadılar. Emre Varol, Kocaeli Zirve Dağcılık olarak günübirlik doğa yürüyüşleri ve dağcılık faaliyetlerinin devam edeceğini ve sporu seven herkesi bu faaliyetlerde görmekten mutlu olacaklarını ifade etti. Erdem ÖVÜÇ

Faaliyeti gerçekleştiren dağcılarımız

Emre Varol

Erdem Yılmaz

Funda Nagihan Yetiş

Selami Tosun

İskender Bayraktar ( Yalova )