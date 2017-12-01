Güvenç Kurtar, eşini son yolcuğuna uğurladı

Kocaelispor ’un eski futbolcu Teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar önceki gün vefat eden eşi Gülay Kurtar’ı (62) son yolcuğuna uğurladı. Spor , siyaset ve Kocaelispor camiası cenazeye akın ederken, Fevziye Camii avlusunda adeta izdiham yaşandı. Kocaelispor’da görev aldığı sürede Başkan Sefa Sirmen ile adeta kader birliği yapan Güvenç Kurtar, Sirmen ile uzun bir süre sohbet etti. Sirmen, en zor gününde Kurtar’ın yanından ayrılmadı.

NURİ BAŞOL VE AİLESİNİN HÜZÜN GÜNÜ

Bir süredir tedavi gören ve hayata gözlerini yuman Gülay Kurtar’ın cenazesi bugün önce ikinci namazına müteakip İstanbul Levent Camii’nden kaldırılarak İzmit ’e getirildi. Fevziye Camii’nde de merhume için cenaze namazı kılındı ve Gülay Hanım Bağçeşme mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Eylül 2015'te de babası Faik Kurtar'ı kaybeden Güvenç Kurtar gözyaşlarına hakim olmazken ayakta durmakta güçlük çekti. Merhumenin babası, İzmit Lisesi Eski Beden Eğitimi Öğretmeni Nuri Başol, merhumenin kardeşleri, evlatları ve akrabaları da taziyeleri kabul ederken çok zor anlar yaşadı.