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- Bugün 10:12 TSİ

İstanbul’da gün batımı...

Havanın kapalı olmasına rağmen Karaköy’de gün batımı sırasında oluşan kızıllık, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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