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İstanbul’da gün batımı...
Havanın kapalı olmasına rağmen Karaköy’de gün batımı sırasında oluşan kızıllık, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Havanın kapalı olmasına rağmen Karaköy’de gün batımı sırasında oluşan kızıllık, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz