Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 10:20 TSİ

’’Süper Ay’’ büyüledi...

Ay’ın Dünya ’ya en yakın konuma gelmesi beklenen doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle de İstanbul ’dan izlendi. ’Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı gerçekleşirken kartpostallık görüntüler oluştu. Dolunay şeklindeki Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak olarak gözlemlendi.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

’’Süper Ay’’ büyüledi... mask
’’Süper Ay’’ büyüledi...
İstanbul’da gün batımı... mask
İstanbul’da gün batımı...
Güvenç Kurtar, eşini son yolcuğuna uğurladı mask
Güvenç Kurtar, eşini son yolcuğuna uğurladı
Nevzat Doğan, gönülleri fethetti mask
Nevzat Doğan, gönülleri fethetti
Bolu’nun Köroğlu Dağları’nda ZİRVE dedik! mask
Bolu’nun Köroğlu Dağları’nda ZİRVE dedik!
Unutulan mesleğin en genç ustası mask
Unutulan mesleğin en genç ustası
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR