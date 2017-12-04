Yavru köpekler kaderlerine terk edildi

Kandıra Sarıhocalar mevkisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi arkasındaki alana bırakılan yaklaşık 20 kedi ve köpek yavrusu kaderine terkedilmiş bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyor. Bölgede yaşayan Necdet Duru isimli vatandaş durumu fark ettiğinde yavru köpeklerden bir kaçı ölmüştü. Ancak Duru kendi imkanlarıyla barınağın arkasında bulunan yavru köpeklere bakmaya çalışıyor. Yetkili kurumlara haber verdiklerini ancak ilgilenmediklerini ve defalarca aynı durumun yaşandığını dile getiren Duru, “Buraya defalarca, toplu şekilde yavru hayvanlar bırakıldı. Hepsi kaderine terk ediliyor. Biz kendi imkanlarımızla yiyecek ve içecek vererek bakmaya çalışıyoruz ancak yeterli olmuyor. Bu sefer de yaklaşık 230 tane kedi ve köpek yavrusu bırakılmış. Hemen aşağıda hayvan barınağı varken buraya bırakılmalarına anlam veremiyoruz. İlgili tüm birimlere haber vermemize rağmen gerekli ilgiyi göremedik. Bu yavru hayvanlara yazık oluyor. Yetkililerden ve hayvan severlerden bu yavrulara yardım etmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.