Lüks aracını swarovski taşla kapladı
Başkent’te, 11 yıldır araç kaplama işi yapan Mustafa Baranlı, lüks otomobilini milyonlarca swarovski taşla kapladı. Daha önce de farklı tasarımlar ile sosyal medya da vatandaşların ilgisini çekmeyi başaran Baranlı, İstanbul ’da FESPA EURASIA Fuarına katılacakları için böyle bir çalışma başlattıklarını ve sloganlarının, “Geceden daha karanlık, gündüzden daha parlak olacağız” olduğunu ifade etti. Masasında bulunan swarovski taşla kaplı bir araç maketinden yola çıkarak işe başladıklarını kaydeden Baranlı, “Aracın tamamlanması yaklaşık 10 gün sürdü ve 8 kilometre taş kullandık. Bu kadar taşla aracı kaplamak gerçekten çok meşakkatli ve zordu” dedi.
ARACA ZARAR VERMEDEN SÖKÜLEBİLİR
Swarovski taşın uygulanma aşamasıyla ilgili bilgi veren Baranlı, otomobilin öncelikle gri bir folyoyla kaplandığını, daha sonra da teker teker taşların yerleştirildiğini, otomobili tekrar eski haline getirmek için uygulanan folyonun araca zarar vermeden sökülebileceğini söyledi. Gece gündüz süren çalışmanın ardından projeyi kısa bir sürede bitirdiklerini vurgulayan Baranlı, bu uygulamanın maliyetinin yaklaşık 30 bin lira olduğunu ve şov amaçlı yapıldığını kaydetti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Baranlı, insanların tepkisini merak ettikleri için sosyal medyadan da paylaşımda bulunduklarını ve çok çılgın tepkiler aldıklarına dikkat çekerek, “Merak edenler, yolda görenler maalesef kopartmaya başladı. Tabi ki rüküş diyenler de oldu , beğenmeyenler de oldu ama çığlık atanlar da oldu. Sosyal medyada etiketlerde eşlerine, ‘Bana bunu alır mısın?’ diyen birçok kadın var. Erkeklerin işi çok zor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz