Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı

Kocaeli Bilim Merkezi ikinci katına taşınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesinin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , Genel Sekreter İlhan Bayram, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Karaosmanoğlu ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Görevlilerden e-kütüphane ve kütüphanede bulunan kitaplar hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, açılış konuşması yaptı.

İZMİTE YAKIŞAN BİR KÜTÜPHANE

Kitabı esas almayan medeniyetin yaşama şansı yoktur diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bizim medeniyetimiz kitaplar üzerine kurulmuştur. Kitapların anası Kuran-ı Kerimdir” dedi. İzmit’e yakışan bir kütüphanenin kurulduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu Gebze ’de de kısa bir süre içerisinde bir kütüphanenin hizmete açılacağının müjdesini verdi. Yaptığı konuşmada “Her ilçemize bir kütüphane yapmalıyız” diyen Başkan Karaosmanoğlu,” medeniyetimizin esası olan kütüphanelerimizi estetik ve cazip hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından Tuğba Demirkan tarafından yazılan Kaplumbağa Terbiyecisi isimli deneme öykü okundu. Kütüphaneden kitap alarak en çok kitabı okuyan üyelere Başkan Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Genel Sekreter İlhan Bayram tarafından kitap seti hediye edildi.

YENİ VE MODERN BİR YAPI

Geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkılarak konfor ve rahatlığın ön planda tutulduğu Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesinde, 87 rafta birbirinden farklı 15 bin kitap ve 5 adet süreli yayın bulunuyor. E-kütüphane bölümünde 6 adet bilgisayar ile sistem üzerinden Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 28 konu başlığında 18 bin kitaba kullanıcılar erişim sağlayabilecek. Kütüphane Üyelik Kartı bulunanlar 15 gün süreliğine kitapları ödünç alıp okuyabiliyor. Halk Kütüphanesi şimdilik 6 bin 620 üye okuyucuya sahip. Yeni ve modern yapısıyla göz dolduran kütüphane, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 9.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.