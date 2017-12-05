Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:37 TSİ

Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri

Derince Elmas Düğün Salonu ’nda gerçekleşen etkinliğe Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un eşi Halise Bulut, İl Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve eşi Hatice Kodal, Sırrıpaşa Paşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Akarsu, AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, Okul Müdürü Zeynep Çağlayan Mert, Okul Aile Birliği Başkanı Meral Ölekli, yönetim kurulu üyeleri Halime Gökdemir, Hacer Günç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

RENKLİ GÖSTERİLER

Birlik ve beraberliği artırmak ve kaynaşma amaçlı yapılan programda konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Meral Ölekli, tüm katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca bu tür programları yapmaya devam edeceklerini söyledi. Akabinde minik öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin yapmış olduğu semazen gösterisi, koş koş tavşan, vız vız arı, Erik Dalı, Sev Kardeşim, tarantella, Hayat Bayram Olsa, Elma Kurdu ve Ateş Böceği gösterileri beğeni topladı. Minikler izleyenler tarafından alkışlandı. Programa katılanlar güzel bir gün geçirdi.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı mask
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı
Lüks aracını swarovski taşla kapladı mask
Lüks aracını swarovski taşla kapladı
Yavru köpekler kaderlerine terk edildi mask
Yavru köpekler kaderlerine terk edildi
’’Süper Ay’’ büyüledi... mask
’’Süper Ay’’ büyüledi...
İstanbul’da gün batımı... mask
İstanbul’da gün batımı...
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR