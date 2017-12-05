Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri

Derince Elmas Düğün Salonu ’nda gerçekleşen etkinliğe Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un eşi Halise Bulut, İl Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve eşi Hatice Kodal, Sırrıpaşa Paşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Akarsu, AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, Okul Müdürü Zeynep Çağlayan Mert, Okul Aile Birliği Başkanı Meral Ölekli, yönetim kurulu üyeleri Halime Gökdemir, Hacer Günç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

RENKLİ GÖSTERİLER

Birlik ve beraberliği artırmak ve kaynaşma amaçlı yapılan programda konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Meral Ölekli, tüm katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca bu tür programları yapmaya devam edeceklerini söyledi. Akabinde minik öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin yapmış olduğu semazen gösterisi, koş koş tavşan, vız vız arı, Erik Dalı, Sev Kardeşim, tarantella, Hayat Bayram Olsa, Elma Kurdu ve Ateş Böceği gösterileri beğeni topladı. Minikler izleyenler tarafından alkışlandı. Programa katılanlar güzel bir gün geçirdi.