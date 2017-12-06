Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı

Kocaeli ’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu . Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve Kartepe başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü. Beklenen kar yağışı öncesi gerekli tedbirleri alarak nöbet tutmaya başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ise yağan kar sonrası, yol açma ve tuzlama çalışması sürdürüyor.