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- Bugün 14:46 TSİ

Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”

Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Yeşil Siyahlılar maçı 27-6 kazanarak lige galibiyet ile merhaba dedi.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER

Maçta Üniversite Federasyonu Görevlisi Dilek Öztürk, MHK Gözlemcisi Fatih Cem Gökova, Müsabaka Başhakemi Erkan Beşiroğlu, hakemler Kenan Çiftçi, Fatih Varol, Aykut Ünal Bağcı, Ali Önder Kaya, Ömerhan Çakmak ve Doğaç Çağıl başarı ile görev aldı. Yeşil Siyahlılar Korumalı Futbol Ligi’ndeki ilk maçının ardından şampiyonluğun en önemli favorilerinden birisi olduğunu da ortaya koymuş oldu . Son derece disiplinli ve özverili bir şekilde çalışan olan Kocaeli Sharks’ın şehrimizi bu yıl da en iyi şekilde temsil edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.

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