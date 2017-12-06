Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 15:34 TSİ

Makam odasına en rahat o girer...

İzmit Kaymakamlığı'nı yaklaşık 3 ay önce mesken edinen, personel tarafından 'Kamu' adı verilen kedi, kaymakamlığın maskotu haline geldi. Kaymakamlık personeli tarafından maması alınan ve bina içerisinde rahatça gezen kedi, vatandaşların da ilgi odağı oldu . Kimi zaman İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun makam odasında, kimi zaman ise bekleme salonunda gezip vatandaşların yanında sandalyeye oturan kedi herkes tarafından seviliyor. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da 'Kamu' nun makamında ve kaymakamlık binasındaki fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, "Benim adım 'Kamu', kaymakamlığın yeni kedisiyim. Önce kapıda, sonra bekleme sıralarında ve nihayet makamdayım" yazdı.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı mask
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı
Lüks aracını swarovski taşla kapladı mask
Lüks aracını swarovski taşla kapladı
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR