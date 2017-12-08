Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor

Filistin'in El Halil şehrinden Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezine (KOBİTEM) gelen 13 itfaiyeci, yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda eğitim alarak becerilerini artırmayı amaçlıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan eğitim projesi kapsamında ikinci defa Türkiye'ye gelen Filistinli itfaiyeciler, üç hafta süresince 120 saatlik eğitimden geçirilecek.

Filistin'in El Halil şehrinden Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezine (KOBİTEM) gelen 13 itfaiyeci, yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda eğitim alarak becerilerini artırmayı amaçlıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan eğitim projesi kapsamında ikinci defa Türkiye'ye gelen Filistinli itfaiyeciler, üç hafta süresince 120 saatlik eğitimden geçirilecek.