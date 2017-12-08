Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da...

Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Milli Kuruluşlar Birliği tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstermek amacıyla ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, Gönüllü Kültür Teşekkülleri dönem sözcüsü Şahin Yaşlık, Milli Kuruluşlar Birliği dönem sözcüsü Eren Elmalı, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Başkanı Sebahattin Yamak, çok sayıda vatandaş ve kentimizde faaliyet gösteren STK'ların temsilcileri katılım gösterdi.

“KUDÜS İNSANLIĞIN ORTAK MİRASIDIR”

Basın açıklamasını okuyan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, “ İnsanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs’ü işgal eden İsrail’e, İsrail’e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Özgür Kudüs’ün haklı iradesini haykırmak için buradayız” dedi.

“ASLA İHANET ETTİRMEYECEĞİZ”

Yaşlık basın açıklamasında, “ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma” ve "Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına” yönelik söylemini fiiliyata geçiren ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD’nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Demokrasi ve İnsan Hakları söylemiyle milyonlarca Müslümanın katledilmesine sebep olanlar, yeni bir oyun peşindeler. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine asla ihanet ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“KUDÜS BİR MİHENKTİR”

“Ne zaman uyanacağız” diyen Yaşlık, “Ne zaman kutlu peygamberin emanetine sahip çıkacağız. Akan Müslüman kanı yetmedi mi? Mazlumların çığlığını duymuyor musunuz? ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları barışı geliştirme ve barış adası Kudüs’ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdır. Buradan diyoruz ki, korsan İsrail Kudüs’ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail’in gerçek başkentinin Washington olduğunu idrak etmelidir. Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Kudüs, son Peygamber’in risaleti sırasında ilk kıble olarak seçilmesiyle de bizim için var oluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın ifadesidir” şeklinde sonlandırdı.

“BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTELİM”

Yaşlık’ın ardından konuşan Milli Kuruluşlar Birliği dönem sözcüsü Eren Elmalı, “İslam coğrafyasında günü kurtarma politikaları peşinde koşan devlet yöneticilerinin ikili tutumlarına karşı çıkarak, inancımızın ve tarihimizin bize verdiği güçle barışın sesini yükseltebiliriz. Türk İslam medeniyeti ile yoğrulmuş bizler için özgür Kudüs milli bir duruştur. Şiddetten boğulmuş, krizlerle boğuşan bütün insanlık, doğru ve adil bir söz bekliyor. Anadolu bu sözü söylemeye hazırdır. Ümmetin ve Türk milletinin gönlü bu hakikate açıktır. Bu konudaki inancımız ve kararlığımız tamdır. Şimdi bu inancı ve kararlılığı fiiliyata dökme vaktidir. Kudüs’ün siyonizme başkent yapılmasını engellemek için harekete geçmek, birlikte ses vermek ve insanlığın beklediği o sözü söylemek için buradayız” diye konuştu.

“DEFOLSUN ABD”

“Müstebitler de en çok bundan korkuyor” diyen Elmalı sözlerini, “Emin olun ki Kudüs’e özgürlük haykırışı bunun için şiddetle susturulmak isteniyor. Eğer insanı özgürleştirecek söz söyleyebilirsek, müstebit iktidarlar yerle yeksan olur, özgürlüğün nefesi bütün dünyaya ulaşır. Tam da bu yüzden Özgür Kudüs. Tam da bu yüzden kahrolsun Siyonizm. Tam da bu yüzden defolsun ABD, Tam da bu yüzden Bağımsız Filistin. Bu inanç ve kararlılıkla Mescid-i Aksa’nın selamını alıyor, Kudüs ve Aksa’nın İslamla kucaklaşması için haykırıyoruz. Yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti. Yaşasın işgalden kurtulmuş Kudüs şehri” ifadeleriyle sonlandırdı. Basın açıklamasının ardından kalabalığa İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından dua ettirildi.