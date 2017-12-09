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İstanbul'da gün doğumu...
İstanbul'da sabahın ilk ışıkları, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da sabahın ilk ışıkları, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz