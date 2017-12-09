Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor

İzmit’te 1988 yılı Aralık ayında bir apartmanın 3. katındaki daire kapısına puset içerisinde bırakılan 20 günlük bebekken bırakılan Kübra Kılıç, 29 yıl sonra gerçeği öğrenince o gün Özgür Kocaeli adlı yerel bir gazete muhabiri olan Ahmet Serimer’in haberiyle gerçek ailesini aramaya başladı. Kendisini sahiplenen Kılıç ailesi ise ayrılmak istemedikleri, yıllardır özenle büyüttükleri Kübra Kılıç’ın gerçek ailesini ve varsa kardeşleriyle buluşmasını bekliyor.

29 yıllık gazete haberiyle biyolojik ailesini bulmak istiyor

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te 1988 yılı Aralık ayında bir apartmanın 3. katındaki daire kapısına lüks bir pusetin içerisinde 20 günlük olan bebek çocukları olmayan bir çiftin kapısına bırakılmıştı. Kapısında bebeği görerek telaşa kapılan Çınık ailesi ise durumu polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebeği karakola götürecekleri sırada ise dönemin Kocaeli’de yayın Özgür Kocaeli Gazetesi Asayiş Muhabiri Ahmet Serimer tarafından 20 günlük bebeğin dramı haber haline getirilmişti. Kendisini evlatlık olarak alan Ali ve Emine Kılıç’tan gerçeği 12 yaşında öğrenen Kübra Kılıç ise olaydan 29 yıl sonra o gün yapılan gazete haberiyle bir TV programına başvurarak gerçek ailesini aramaya başladı.

“İlk zamanlar inanmadım sonra aramaya karar verdim”

12 yaşında gerçeği öğrendiğinde önce kendisine şaka yapıldığını sanan Kübra Kılıç, “Ben çocuklara yapılan normal şakalar zannettim. İnanamadım yani ilk duyduğumda. Gazeteleri gösterdiler. Sonra gerçek olduğuna inandım. İnandıktan sonra da benim için değişen hiçbir şey olmadı. Tamam bu doğru ama o bebek sanki ben değilmişim gibime geldi. İlk zamanlar öfkeli baktım bu gerçeğe. Benim de yaşadığım bazı şeylerden sonra karar verdim aramaya. Ailemizi bulacağız biyoloji ailemizi diye. ‘Bu konu hakkında bilgisi olan, bize yardımcı olsun’ dedim. En azından biyolojik ailenin kendisi olmasa bile, bilen varsa küçücük bir ipucu bile olsa, yalan veya doğru söylensinler diye yaptım ama daha bir ses çıkmadı. Bakalım ne olacak” dedi.

“Şimdiki ailemle görüşme derlerse karşı çıkarım”

Gerçek anne babasını bulduğunda nasıl tepki vereceğini bilmediğini dile getiren Kılıç, “Düşünüyorum şimdi hayal kuruyorum, karşıma çıkmışlar, ne yapacağım filan diye. Sanki bana geliyor ki o anda orada donup kalacakmışım da kalkıp bir tepki vermeyecekmişim gibi düşünüyorum ama o ana gelince ne olacak. Şimdi yıllar sonra böyle bir şey denildiği zaman ben önce bir hayat hikayesini dinlerim ve hemen dinleyip karar vermem. Anlattığı şeyi araştırırım. Eğer gerçekten anlattığı hikaye yalan değilse doğruysa görüşmeye başlarım. Bana, ‘Biz seni aldık ama bunlarla bir daha görüşmeyeceksin’ denilse buna karşı çıkabilirim. Bunlar büyütmüşler beni, bunlar bakmışlar, iyi kötü bir hale getirmişler onlar hiç ir şey yapmamış” diye konuştu.

“Evlatlık edinmek için yaşımı 5 yaş büyüttüm”

Kübra Kılıç’ı 29 yıl öz kızı gibi büyüttüğünü belirten anne Emine Kılıç ise “Bizim bebeğimiz olmadı. Bundan 29 yıl önce başvurduk biz, dilekçe verdik. Eşim iş yerinde müdürünün hanımına söyledi. Oda emniyet müdürünün hanımına söylemiş böyle işçim var var bebek istiyor diye. Sonra aradan çok geçmedi haber geldi bize. Yüksel apartmanına, bırakmışlar bebeği. Sonrasında biz de gittik bebeği karakoldan aldık. Benim yaşım tutmuyorduk, 30 yaşındaydım. Bebeği geri alabiliriz çok bağlanmayı dediler. Annesi çıkabilir dediler sonra ben yaşımı büyüttüm, 5 yaş büyüttüm sonrasında koruyucu aile olarak benim üzerime verdiler bebeği ondan sonra işte 29 yıl geçti. Ben onu çok güzel büyüttüm” şeklinde konuştu.

“Giderse üzülürüm tabii 29 yıl vermişim, büyütmüşüm”

Kızına 12 yaşındayken film izledikleri sırada evlatlık olduğu söylediğini anlatan anne Kılı, “Depremden sonra prefabrikte oturuyorduk. 11, 12 yaşlarında, bizde bir Emrah’ın filmi vardı oturduk seyrediyorduk oda kardeşlerini arıyordu evlatlık verilmiş kardeşlerini arıyordu. Bende o anda söyledim ona bir an inanmadı bağırdı çağırdı ’olamaz’ dedi yani. ‘Bir çocuğun iki annesi olamaz’ dedi ama şimdi tabi televizyonlarda görüyor çıkıyorlar çocuklar annelerini arıyorlar. Tabi oda birazcık istedi. 29 yıl geçti biz artık yaşlanıyoruz benim başka kimsem yok. Hani ailesini bulursak bir teyze bir hala ona arka çıkar diye istedik. Ben o seçeneği ona bırakıyorum. Hani ailesini bulursa o seçeneği ona bırakıyorum. Nasıl isterse öyle yapsın. Yani üzülürüm tabi 29 yıl vermişim büyütmüşüm” ifadelerini kullandı.

“29 yıl önce yaptığım haber inşallah ailesine konuşmasına vesile olur”

Kübra Kılıç’ın gerçek ailesini bulmasında tek kanıt olan gazete haberini 29 yıl önce yazan Özgür Kocaeli Yazı İşleri Müdürü Ahmet Serimer ise şu ifadeleri kullandı: “29 sene önce meydana gelen olayda ben o apartmanda Yüksel Apartmanında oturuyordum aynı zamanda o dönemde polis muhabiriyim. Telsizden kendi apartmanımda bir çocuk bırakıldığını duyunca apar topar çıktım ve hakikaten bir bebek üçüncü katımızda kapının önünde o bebeği gördüm. Ailenin hiç çocuğu yoktu. Büyük ihtimalle bunu bırakan kişinin o aileyi tanıdığını zannediyorum. 29 yıl önce yaptığım bu haber inşallah annesinin babasının konuşmasına vesile olur.”