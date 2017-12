Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik

Başiskele’de kurulduğu yıldan bu yana ilimize değer katmaya devam eden Ali Demirel’in kurucusu olduğu Özel Bilgili Kültür Okulları’nda bu sene 3.sü gerçekleşen Geleneksel Kış Şenliği’nin konuğu Down Sendromlular Derneği oldu. 2015 yılındaki şenlikte LÖSEV, 2016 yılındaki şenlikte ise Omurilik Felçlileri Derneği ağırlanmıştı. Bu sene 3.sü düzenlenen etkinlikte toplanan gelir Down Sendromlular Derneği’ne bağışlanacak. Okul içerisinde kurulan stantlarda bazı kurumsal firmaların yanı sıra, öğrenci veli ve öğretmenlerinde kendi el emekleriyle yaptıkları ürünler satışa çıkarıldı. Yoğun ilginin yaşandığı festival gün boyu devam etti.

YARDIMLAŞMA DUYGUSU

Festivalde ilk olarak konuşan Özel Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir, “Biz çok mutluyuz. Bu sevinci yaşamak ayrı bir gurur. Bu etkinliklere önümüzdeki yıllar da devam edeceğiz. Bu yardımlaşma duygusunu çocuklarımıza aşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Down Sendromlular Derneği’ne ayrıca teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

HAYATINDA İÇİNDE OLMALARINI SAĞLIYORUZ

Ardından konuşan Down Sendromlular Derneği’nin kurucularından Fery Elhadef, “Biz dernek olarak yaptığımız etkinliklerle down sendromlu bireyleri tanıtmaya çalışıyoruz. Down sendromlu bireylerin doğdukları günden itibaren yanında oluyoruz. Ailelerinin de yanında oluyoruz. Kurduğumuz akademilerle hayatın içinde olmalarını sağlıyoruz. Ben Kültür Okulları’na gösterdikleri bu incelikten dolayı oldukça teşekkür ediyorum. Bizleri burada misafir etmelerinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Down Sendromlular Derneği kurucusu Fery Elhadef, Özel Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir’e plaket takdim etti. Ahmet HAZER