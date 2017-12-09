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Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler

Kocaelispor ligde Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaştı. Maçın öne çıkan karelerini sizler içind derledik.

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Yorumlar

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Ömerö - Bence Ercan Agace Forvet oynasın

Yanıtla . 0Beğen 09 Aralık 16:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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