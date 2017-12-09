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Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kocaelispor ligde Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaştı. Maçın öne çıkan karelerini sizler içind derledik.
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Kocaelispor ligde Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaştı. Maçın öne çıkan karelerini sizler içind derledik.
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Yorumlar
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Ömerö - Bence Ercan Agace Forvet oynasın
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