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Ramazan ile Melek dünya evine girdi
İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sektördeki başarısı ile kendisinden söz ettiren Eksen Mühendisliğin sahibi ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan Ramazan Akkaya, yine kendisi gibi inşaat mühendisi olan Melek Uzun ile dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Akkaya ve Uzun’un nikah töreni Ramada Plaza Gölcük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Genç çiftin nikah şahitliğini Zekeriya Zeray, Turgay Muti, Çetin Boldaş, Özgür Yıldızlı ve Ramazan Özer üstlendi. Çiçeği burnunda genç çiftin nikahını İzmit Belediyesi Evlendirme Memuru Altan Sağdıç kıydı. Çiftin mutluluğu adım attığı ilk gününde sevenleri yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz