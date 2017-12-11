11 bin feet’te evlilik teklifi

Ankara’da yaşayan avukat Utkan Ziya Özger, yaklaşık 1 yıldır süren ilişkilerinin ardından İstanbul’da yaşayan kız arkadaşına uçakta evlilik teklif etti. Özger bir plan yaparak, önce İstanbul’a gitti ve kız arkadaşı İrem’in Ankara’ya gelmek üzere bindiği uçağa bindi. Müvekkili olan pilot ile işbirliği yaparak evlenme teklifi yapan Özger, teklif konusunu etraflıca düşünmediğini, bir anda aklına geldiğini ifade ederek, bu konuda kabin memurlarının da kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Özger, “İrem benim Ankara’da kendisini beklediğimi düşünüyordu, hatta ben ‘bütün gün duruşmadayım’ dedim ama aynı dönüş uçağına bilet aldım” diye konuştu.

"Sen havadaki uçağa nasıl bindin?"

Beklediği cevabı anında alamadığını kaydeden Özger, “İrem’in de uçak biletini ben almıştım, ona en arkadan, kendime en önden yer aldım. Ben elimde çiçeklerle arkaya doğru giderken konuşma yapmaya da başladım, insanlar zaten anladı ama arkaya vardığımda İrem uyuyordu, kendisini hostesler uyandırdı. Tekliften sonra da şaşkınlığı üzerinden atamadı ve bana ilk tepkisi ‘sen havadaki uçağa nasıl bindin’ oldu” şeklinde konuştu. Evlilik konusunda erkeklere cesaret önerisinde bulunan Özger, ayrıca evlilik teklifi ederken hayatlarındaki kadının o anda uyumuyor olduğuna dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

1 yıl oldu

Bir senedir güzel bir ilişkileri olduğunu kaydeden İrem Elif Deniz ise hiç evlilik teklifi beklemediğini belirterek, "Ben o sırada uçakta uyuyordum. Karşımda görünce hemen camdan baktım, uçağın hala havada olduğunu gördüm ve ’sen havadaki uçağa nasıl bindin’ diye sordum. Çok şaşırdım ve inene kadar o şaşkınlığı üstümden atamadım ama çok güzel, çok heyecanlıydı" ifadelerinde bulundu. Deniz, evlilik teklifine ’evet’ yanıtı verdi. Evlilik teklifine şahit olan yolcular da çifti alkışlayarak kutladı.