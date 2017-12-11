Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ailesine destek için 10 yıl önce kahvehane işletmeciliğine başlayan 53 yaşındaki Alime Uysal, yaptığı işle erkeklere taş çıkartıyor. Bilecik'e 83 kilometre uzaklıktaki bin 70 nüfuslu ilçede yaşayan 3 çocuk annesi, bir torun sahibi Uysal, ailesiyle 7 yaşındayken göç ettikleri ilçede mücadeleci yapısıyla tanınıyor. Eşine destek ve aile bütçesine katkı için 2007 yılında verdiği ani bir kararla bir kahvehanenin işletmeciliğini alan Uysal, karşılaştığı sorunların üstesinden geldi ve ilçe halkının saygı duyduğu "çaycı yenge" olarak bilinmeye başladı.

6'da kalkıyor

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah 06.00'da kahvaltısını yaptıktan sonra kahvehaneyi açtığını belirterek, "İşe geliyorum temizliğimi yapıyorum. Bulaşık, servis derken saatler geçiyor. Öğleden sonra 15.00 gibi yerime birini bırakıp eve gidiyorum. Torunuma bakıyorum, rutin işlerimiz devam ediyor her gün böyle, tabii biraz zor." diye konuştu.

Gece yarısına kadar çalışıyorlar

Çoğu zaman gece yarısına kadar çalıştıklarını dile getiren Uysal, "Yavaş yavaş açılıyor kadına bakışlar, kriterleri kırdık. 3 çocuğum var, biri evli. Onlar da alıştı, bazen gece soba borularını temizlemeye yardıma geliyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyorum ilk başladığımda çok heyecanlıydım, titriyordum bardakları bile yıkayamıyordum, şimdi alıştım. Bayan arkadaşlarıma bile tavsiye ediyorum. Erkekler bana teyze, abla, yenge diyor." ifadelerini kullandı.

Erkekler küfür etmiyor

Kadın arkadaşlarının "Bu işi nasıl yapıyorsun, erkekler nasıl konuşuyor?" şeklinde sorular sorduğunu anlatan Uysal, "Siz de yapabilirsiniz diyorum. Erkekler küfür etmiyor ben olduğum için. Bir bayan var sonuçta dikkat ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Daha önce bayanlar kahvenin önünden geçmezdi, şimdi ben içerideyim. Ben başladıktan sonra ilçede bayan esnaf arttı, öncülük yaptım. Neticede ekmek davası, yapacak başka bir şeyimiz de yok." dedi.

"Kadın olunca her şey temiz oluyor"

İlçe sakinlerinden Hayati Keskin ise Uysal'ın ilk başladığında çok tedirgin olduğunu vurgulayarak, "Kadının elinin değdiği her şey temiz oluyor. İçeride bayan olunca halk da kendini çekip çeviriyor. Güzel bir ortam oluşuyor. 10 yıldır bize hizmet ediyor kendisi." diye konuştu. Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de ilçedeki halkın alın teriyle helal kazanç sağlamak için çalıştığına dikkati çekerek, "Bizim insanımız önce kalkar sabah namazını kılar, ardından alın teriyle çoluk çocuğuna ekmek götürür. Bizim Alime teyzemiz de yıllardır eşine destek veriyor. Onun çalışması kadınlara güç verdi. Bu sabah bir bayana dükkan devrettik. Marketçi, tuhafiyeci gibi ticarete giren çok kadınımız oldu." ifadesini kullandı.