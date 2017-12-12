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Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de Çağdaş Kocaeli ve Gölcük Postası gazetelerinin imtiyaz sahibi olan Nurettin Sağsöz, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağsöz için İzmit Fevziye Camii’nde tören düzenlendi. Törene Sağsöz’ün ailesinin yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sağsöz’ün naaşı Gölcük 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.

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