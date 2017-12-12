Nurettin Sağsöz son yolculuğuna uğurlandı

Çağdaş Medya Grup ve SAS Grup’un da imtiyaz sahibi olan Nurettin Sağsöz’ün (58) cenazesi Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi. Uzun süredir kanser ile mücadele eden Nurettin Sağsöz geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdan çıkamayarak hayatını kaybetmişti. Çağdaş Medya Grup ve SAS Grup’un imtiyaz sahibi olan Nurettin Sağsöz, 1959 Erzurum Aşkale doğumlu. Dilek Sağsöz ile evli olan Nurettin Sağsöz’ün Sara, Esra, Sıla ve Ali Sağsöz adında 4 çocuğu var.

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Fevziye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yöneticileri, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, basın camiası ve çok sayıda seveni katıldı.