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İstanbul'da gün batımı...

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gün batımı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.

2/5

İstanbul'da gün batımı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.

3/5

İstanbul'da gün batımı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.

4/5

İstanbul'da gün batımı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.

5/5

İstanbul'da gün batımı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.

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