İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıl gökyüzü Beylerbeyi'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntüler oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz