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Yavruyu kediyi kurtarma operasyonu

Olay bugün öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yer alan Körfez Merkez Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta görevli imamın otomobilinin motoruna giren yavru kedinin sesini duyanlar, kediyi çıkarmak için uğraştı. Otomobilin lastiği sökülürken, kalabalıktan ürken kedi araçtan çıkarak yanında bulunan otomobilin motoruna girdi. Yeniden kedinin çıkarılması için çaba harcanırken, kedi buradan da çıkarak 5 metre ileride bulunan otomobilin motoruna girdi. Kedinin arkasından koşturanlar, kediyi çıkarmak için uğraşırken kedi yeniden bulunduğu yerden çıkarak ilk girdiği aracın motoruna girdi. Otomobilin etrafını saran kişilerden ürken kedi aracın motorundan çıkarak hızla mezarların arasına girerek gözden kayboldu.

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