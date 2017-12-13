Ağaçlar mont açtı...

Gölcük Garnizon Anaokulu öğrencileri, giymedikleri montların ihtiyaç sahibi çocuklara verilmesini öğretmenlerine ilettiler. Çocukların bu istekleri üzerine duygulanan öğretmenler, veliler ile irtibata geçerek, evlerdeki montları topladı. Ayrıca bazı öğrenci velileri tarafından yeni montlar da alınıp öğretmenlere teslim edildi. Öğretmenler toplanan montları ihtiyaç sahiplerine elden vermek yerine Gölcük Kavaklı Sahili’ndeki ağaçlara giydirdi. Üzerinde ‘İhtiyacı olan alabilir’ yazan montları ihtiyaç sahipleri ağaçlardan çıkartıp alabiliyor. Proje kapsamında şimdiye kadar ağaçlara 20 mont astıklarını belirten öğretmenler, daha çok ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşmak istediklerini belirtti.

“Küçücük yürekleri ile kocaman işler başaran çocuklarımıza teşekkür ediyorum”

Proje hakkında bilgi veren Öğretmen Ayşegül Dilek, “Gölcük’te uygulanan değerler eğitimi kapsamında, paylaşma konusunda bir uygulama yapmaya karar verdik. Biz de ilk olarak bunu çocuklarımıza sorduk. İhtiyacı olan çocuklara ne şekilde yardım ederiz diye. Çok çeşitli fikirler çıktı. Ama en ilginç olanı da montsuz çocukların üşümesinden dolayı onlara mont alalım ağaçlara asalım dediler. Bizde bunu öğretmenler ve veliler olarak çok benimsedik. 20 civarında montumuzu ağaçlara astık. İhtiyaç sahiplerine de ulaşması için yardımcı olmuş oldu. Küçücük yürekleri ile kocaman işler başaran çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"İhtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık"

Gölcük Garnizon Anaokulu Müdürü Serap Kuşağlı İkiz ise , “Gölcük Garnizon Anaokulu olarak eğitimin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde, değerler eğitimi kapsamında öğrencilere yardımlaşmanın önemini kavratmak adına, bu projeyi gerçekleştirdik. Proje kapsamında temin ettiğimiz montları, ağaçlara asarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık. Bu proje ile beraber günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz değerleri çocukların kazanmasını amaç edindik” ifadelerini kullandı.