Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak

Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği'nin talebi üzerine insansız hava araçlarının desteğiyle, mevcut uçakların fonksiyonları ve sayıları arttırılarak 2018 yılında tüm Marmara Denizi'ni kapsayacak denetim çalışması başlatılacak.

ALINAN KARAR ÜZERİNE 2018'DE BAŞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldır İzmit Körfezi'ndeki deniz kirliliğini önlemek amacıyla deniz uçaklarıyla havadan denetim yapılıyor. Deniz uçağı ile gemiler, deniz araçları, dereler, kıyı tesisleri ve fabrikalar kontrol edilirken, kirliliğe neden olan unsurlar tespit edilerek Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne durum bildirilerek gereken ceza ve yaptırım uygulanıyor. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği tarafından 21 Kasım tarihinde yapılan 3. Marmara Denizi Sempozyumu'nda alınan karar üzerine tüm Marmara Denizi'ni kapsayacak denetim 2018 yılında başlayacak. Şu anki havadan denetim yapan uçaklar teknolojik açıdan güçlendirilecek ve olumsuz hava koşullarında da uçuşa uygun uçaklar alınıp çevre kontrol filosu oluşturulacak.

FABRİKALAR DENETLENECEK

İzmit Körfezi'nin havadan çevre kontrolü denetiminde deneyimli olması nedeniyle Marmara Denizi'nin havadan çevre kontrolü de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilecek. Uçaklar, insansız hava araçlarının da desteğiyle tüm Marmara Denizi'nde çevreyi kirleten gemiler, sanayi kuruluşlarının denize atıkları, dere kenarı ve kıyılarda bulunan tesislerin atıkları ve orman yangınları tespitini yapmak üzere belirli periyotlarda uçuş gerçekleştirecek.