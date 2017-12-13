Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok!

Türkiye’de tek olan ve KOÜ Umuttepe Kampüs alanındaki Üniversiteli Pazarı düzenlenen törenle dün hizmete açıldı. 35 metrekarelik bir alan üzerine yaklaşık 1 milyon lira harcanarak yaptırılan pazarda KOÜ Store, kitap satış yeri, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, İzmit Belediyesi Genç-İZ ofisi, öğrenci pazarı, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra, öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği alan bulunuyor.

GENİŞ KATILIM

Açılış programına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra KOÜ Rekörü Sadettin Hülagü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bligiç ve çok sayıda üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ YAPILDI

Çelik konstrüksiyon sistemiyle yaptırılan ve Türkiye’de tek olan Üniversiteli Pazarı ile ilgili olarak açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Böyle gençler için yapılan bir açılışta gençlerin katılması heyecan verici bir durum. Ben gençlerle bir araya gelince ayrı bir heyecanlanıyorum. Bu güzel işin bu noktaya gelmesinde emeği geçen birçok kişi var. Bu müstesna iş Türkiye’de ilk kez yapıldı. Rektörümüz şehir ile üniversitenin bütünleşmesi adına güzel işler yapıyor” dedi.

BİZDE PARA ÇOK

Gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, “Rektörümüz ve genel sekreterimiz ile birlikte çok güzel işler yaptık. Kolay olmadı. Hep para en zoru derler ama para kısmı hep en kolayıdır. Yeter ki isteyelim, bizde para çok. Kazdığın her yerden para çıkar yeter ki kimseye kaptırma, israf etme. Bizim yer altında cevherimiz belki yok ama yer üstünde müthiş bir cevherimiz var. Gençlerin hepsi cevher. Gençler parladıkça bu ülke daha değer alacak, bayrağımız daha yukarıya çıkacak. Çok yönlü yapılan üniversite pazarı hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Doğan’ın ardından söz alan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ise, “İzmit Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleşen pazara hoş geldiniz. Geçen sene temeli atılan pazarın kısa sürede bitmesi beni ayrıca mutlu etti. En büyük değerli hazinemiz olan gençlere hizmet etmek bizim için çok önemli. 18 fakülte 21 meslek yüksek okulunu göz önüne aldığımızda orta ölçekli bir Anadolu ili oluyoruz. Üniversite pazarı tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Türkiye’de başka bir örneği yok bu açıdan çok gurur verici bir proje” şeklinde konuştu.

BÜYÜK İHTİYACI ORTADAN KALDIRIYORUZ

Devletimizin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan bir yönetim olarak böyle iş birlikleri çok önemli. Kent ve üniversite birleşimine önem veriyoruz ve buna uygun adımlar atıyoruz. Bu gün büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Pazar 2 kısımdan oluşuyor. Kapalı bölümlerde toplantı salonları yer alıyor, açık alanlara ise sergi alanları oluşturduk. Bu kısımlar havalar güzel olduğunda aktifleşecek. Üniversitemiz yatay değil dikey büyümeye başladı. Gençlere hayırlı olmasını diliyorum”açıklamalarında bulundu. Hülagü’nün konuşmasının ardından İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, katılımcılara dua ettirdi.