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Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'den gözlendi.

Geminid meteor yağmuru

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'den gözlendi.

2/3

Geminid meteor yağmuru

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'den gözlendi.

3/3

Geminid meteor yağmuru

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'den gözlendi.

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