Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'den gözlendi.
Geminid meteor yağmuru
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'den gözlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz