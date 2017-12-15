Çocukluk hayali gerçek oldu

Merve Gündoğdu ve Merve Horos Kandıra’da yaşayan iki çocukluk arkadaş. İkisinin de çocukluktan beri kurduğu hayalleri yıllar sonra Kocaeli büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları sayesinde gerçek oldu. Uzun yıllardır kendilerine ait küçük ama Kandıra’ya özgü olmasını istedikleri lokanta açma istekleri Merve Gündoğdu’nun KO-MEK Türk Mutfağı kurslarına katılıp sertifika almasıyla gerçekleşti.

EĞİTİM ALDILAR

Merve Gündoğdu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliğine devam ederken aynı zamanda Kandıra KO-MEK Kurs Merkezi’ne kayıt yaptırarak Türk Mutfağı alanındaki tüm branşlarda iki yıl boyunca eğitim aldı. Alanında uzman Usta Öğreticiler tarafından ev yemekleri ve tatlıların yapılışını en inçe ayrıntısına kadar öğrenen Gündoğdu, hayalinin gerçekleşmesi için bıkmadan usanmadan kurslara katılarak sertifika almaya hak kazandı.

KANDIRA’NİN TATLARI ONLARA EMANET

Aynı zamanda çocukluk arkadaşı Merve Horos’un Düzce Üniversitesi Akçakoça Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojileri Bölümü’nden mezun olması işlerini daha da kolaylaştırdı. Merve Gündoğdu’nun aşçılık, Merve Horos’un da işletme alanında her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmesinin ardından artık sıra yıllardır hayallerini kurdukları lokantayı açmaya gelmişti. Hayallerini gerçekleştirmek için ekonomik zorlukları aşmak isteyen ikilinin aklına bu kez KOSGEB’in iş fikri olup da kendi işini kurmak isteyenlere vermiş olduğu destek geldi. KOSGEB kurslarına katılarak projesini hazırlayan Merve Horos ve Merve Gündoğdu karşılaştıkları ekonomik sorunları da bu şekilde çözerek kendilerine özgü iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadılar.

5 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORLAR

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan ikili şimdilerde Kandıra halkına yeni lezzetler tattırmak için geçe gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda lisans eğitimlerine devam eden ikili, lokantalarındaki tüm yemek ve tatlıları kendileri yapıyor. 5 kişinin istihdam edildiği lokanta, sabah kahvaltısı ve çorba ile hizmete başlıyor akşam geç saatlere kadar Kandıralılara hizmet vermeye devam ediyor. Ev yemekleri salonunda bir evde pişirilip afiyetle yenilen hangi yemek aranıyorsa aynı tatta bir birinden güzel ev yemekleri damak zevkine uygun olarak sunuluyor.

KO-MEK MERVELERE UMUT OLDU

Oldukça şirin ve insanı rahatlatan bir tasarıma sahip olan işletmede her şey ikili tarafından tasarlanarak düşünülmüş. Ev yemeklerini KO-MEK sayesinde öğrendiğini ifade eden Merve Gündoğdu, KO-MEK bizim çocukluk hayalimizi gerçekleştirdi. Uzun zamandır bu işi yapmak için neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Aklıma KO-MEK’in Türk Mutfağı kursu gelince hemen gidip yazıldım. Gündoğdu son olarak; “Hayallerimizi süsleyen kendi işimizi kurma fikri KO-MEK sayesinde gerçekleşti” diyerek duygularını dile getirdi. İşletmenin daha çok işleyişi ile ilgilenen Merve Horos ise konuşmasında, “Çocukluktan beri bu işi yapmak için hayaller kuruyorduk, şimdi çok şükür bu hayalimizi KO-MEK sayesinde gerçekleştirdik” diyerek Başta Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm KO-MEK çalışanlarına teşekkür etti.