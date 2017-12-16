Mevlana’nın 744. vuslat yılında 200 kişilik sema gösterisi

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığındaki etkinlik Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. 100 semazen ve 100 sazendenin sema gösterisiyle ney dinletisini binlerce kişi takip etti. Şeb-i Arus gösterisi öncesi öğrenciler arasında düzenlenen Mevlana ve vatan sevgisi konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüller de verildi. Mehteran takımının gösterileri de geceye ayrı bir renk kattı.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Tasavvuf Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Özer Yılgın, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanlarıyla binlerce vatandaş katıldı. Gösteriyi Gagavuzya’dan gelen belediye başkanlarıyla Makedonya ve Kosova’dan da gelen misafirlerde takip etti.

"MORAL, GÜÇ KUVVET OLSUN"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da yaptığı konuşmada “İzmit Belediyesi olarak Şeb-i Arus programımızın 8.’sini gerçekleştiriyoruz. Bu Şeb-i Arus etkinliğimizle birlik beraberliğimiz daha da artsın. Şu bu demeden millet olarak İslam alemi olarak, bu söylediğimiz bütün coğrafyalardaki kardeşlerimize bir anlamda moral, güç kuvvet olsun diye diliyoruz. Allah bugünkü yapılacak duaları ve dilekleri kabul buyursun" dedi.