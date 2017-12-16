İMO 63’üncü yaşını Cengiz Kurtoğlu ile kutladı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin 63’üncü kuruluş yıldönümü ve meslekte onur gecesi dün The Ness Otel’de gerçekleştirildi. İMO Şube Başkanı Tolga Ok’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Onur gecesinde ayrıca meslekte 40 ve 25 yıllarını dolduran inşaat mühendislerine de plaketleri verildi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen geceye İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, çok sayıda STK temsilcisi ve davetliler katılım gösterdi.

ÖNEMLİ BİR MESLEĞE SAHİBİZ

IMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, “İnşaat mühendisleri odamızın 63’ünde kuruluş yıldönümüne katıldığınız için teşekkür ediyorum. Her yıl Aralık ayında meslekte 25 ve 40’ncı yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket takdim ediyoruz. Bu plaketler mesleki minnettarlığımızın küçük bir göstergesi olsun. Köklü geçmişi olan Kocaeli Şubemizin 2 bin 500’e yaklaşan üyesi bulunmaktadır. İnşaat sektörüne yön veren, ülke ekonomisini kalkındıran emekçileriz. Çok önemli bir mesleğe sahibiz” dedi.

NİCE 63’ÜNCÜ YILLARA

Çağdaş bir Kocaeli için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz diyen Ok, “Yıllarca özveri ile mesleğinizi icraa ettiniz. Özel yaşamınızdan ödün verdiniz. Zorlu şartlarda gece gündüz demeden köprüler, yollar inşaa ettiniz. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımın bundan sonra başarılar diliyorum. Nice 63’ncü yıllarda beraber olmak dileği ile gününüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

SİZLERİN DEĞERİNİ 1999’DA ANLADIK

Ok’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak ise, “Ülkemizin en önemli odalarından birinin 63’ncü yılını kutlamaktan mutluluk duyuyorum. 1999 yılında çok ağır bedeller ödedik. Sizlerin değerini acı tecrübeyle daha iyi anladık. Sağlam temeller için işi ehline bırakmak gerektiğini aklımıza kazıdık. Ülkemizin ve kentimizin geleceği için önemli bir göreviniz var. Bizler İnşaat Mühendisleri Odası’na çok değer veriyoruz. Kentimizin geleceğini sizlerle birlikte inşaa edeceğiz” diye konuştu.

25 YILINI DOLDURANLAR

Mustafa Mehmet Münir Cinan, Şenol Yıldız, Tuncay Erseven, Aytekin Dağ, Sami Arsoy, İsmail Akçay, Süleyman Doğan, Mustafa İltekin, Mustafa Kemal Serim, Nihat Koç, Ali Tepeçalı, Hasan Anaç, Murat Mustafa Satı, Orhan Şahin, Mehmet Özsoy, Osman Yener Kızılet, Yavuz Selim Satıroğlu, Ahmet Murat Topçu, Rasim Serhat Kesim, Ayzer Sıtkı Silahdaroğlu, Candemir Selen, Mustafa Türker Güner, Mehmet Ermin, İhsan Ertuğrul, Müşteba Kurşun, Gülçin Seyitsoy, Yasin Fahjan.

MESLEKTE 40 YILINI DOLDURANLAR

Sadi Aksoy, Mehmet Karaduman, İrfan Geçel, Baki Tehallük Küçük, Ulvi Demirelli, Ahmet Karaman, Mustafa Kaya, Ayten Duran, Ali Çıtır, Ahmet Balaban, Hasan Tuna, İhsan Kutlu, Necati Demirel, Arif Taşlıca, Abdullah Ercan Özal, Aydın Altıner, Mehdi Efe, Turan Demirci, Neşe Darende, Mehmet Şeref Besen.

PLAKET ALAN SPONSOR FİRMALAR VE ÖDÜLÜ ALANLAR

262 Towers: Burçin Şahin

Pekdemir İnşaat: Seda Kangur

Rengin İnşaat: Artuğ Bayer

Zeray İnşaat: Faik Ortaç

Sanberk İnşaat: Ayhan Öter

Volkan Kavşut İnşaat: Volkan Kavşut

Kain İnşaat: Cem Karaduman

Türköz İnşaat: Raif Altunsay

KASK OSGB: Ulaş Yurdabal

Faver İnşaat: Fatih Haldız

Bektaş İnşaat: Gürkan Yıldız

Veral İnşaat: Abdülkadir Gültekin

Erenkaya İnşaat: Ulaş Erenkaya

Ömer Faruk Balamir İnşaat: Bertan Yaman

Üst Grup İnşaat: İrfan Üstübi

Mamikler Group: Faruk Mamik

Ert Reklam: Hakan Akyürek