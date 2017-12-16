İMO 63’üncü yaşını Cengiz Kurtoğlu ile kutladı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin 63’üncü kuruluş yıldönümü ve meslekte onur gecesi dün The Ness Otel’de gerçekleştirildi. İMO Şube Başkanı Tolga Ok’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Onur gecesinde ayrıca meslekte 40 ve 25 yıllarını dolduran inşaat mühendislerine de plaketleri verildi.
GENİŞ KATILIM
Düzenlenen geceye İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, çok sayıda STK temsilcisi ve davetliler katılım gösterdi.
ÖNEMLİ BİR MESLEĞE SAHİBİZ
IMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, “İnşaat mühendisleri odamızın 63’ünde kuruluş yıldönümüne katıldığınız için teşekkür ediyorum. Her yıl Aralık ayında meslekte 25 ve 40’ncı yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket takdim ediyoruz. Bu plaketler mesleki minnettarlığımızın küçük bir göstergesi olsun. Köklü geçmişi olan Kocaeli Şubemizin 2 bin 500’e yaklaşan üyesi bulunmaktadır. İnşaat sektörüne yön veren, ülke ekonomisini kalkındıran emekçileriz. Çok önemli bir mesleğe sahibiz” dedi.
NİCE 63’ÜNCÜ YILLARA
Çağdaş bir Kocaeli için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz diyen Ok, “Yıllarca özveri ile mesleğinizi icraa ettiniz. Özel yaşamınızdan ödün verdiniz. Zorlu şartlarda gece gündüz demeden köprüler, yollar inşaa ettiniz. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımın bundan sonra başarılar diliyorum. Nice 63’ncü yıllarda beraber olmak dileği ile gününüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.
SİZLERİN DEĞERİNİ 1999’DA ANLADIK
Ok’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak ise, “Ülkemizin en önemli odalarından birinin 63’ncü yılını kutlamaktan mutluluk duyuyorum. 1999 yılında çok ağır bedeller ödedik. Sizlerin değerini acı tecrübeyle daha iyi anladık. Sağlam temeller için işi ehline bırakmak gerektiğini aklımıza kazıdık. Ülkemizin ve kentimizin geleceği için önemli bir göreviniz var. Bizler İnşaat Mühendisleri Odası’na çok değer veriyoruz. Kentimizin geleceğini sizlerle birlikte inşaa edeceğiz” diye konuştu.
25 YILINI DOLDURANLAR
Mustafa Mehmet Münir Cinan, Şenol Yıldız, Tuncay Erseven, Aytekin Dağ, Sami Arsoy, İsmail Akçay, Süleyman Doğan, Mustafa İltekin, Mustafa Kemal Serim, Nihat Koç, Ali Tepeçalı, Hasan Anaç, Murat Mustafa Satı, Orhan Şahin, Mehmet Özsoy, Osman Yener Kızılet, Yavuz Selim Satıroğlu, Ahmet Murat Topçu, Rasim Serhat Kesim, Ayzer Sıtkı Silahdaroğlu, Candemir Selen, Mustafa Türker Güner, Mehmet Ermin, İhsan Ertuğrul, Müşteba Kurşun, Gülçin Seyitsoy, Yasin Fahjan.
MESLEKTE 40 YILINI DOLDURANLAR
Sadi Aksoy, Mehmet Karaduman, İrfan Geçel, Baki Tehallük Küçük, Ulvi Demirelli, Ahmet Karaman, Mustafa Kaya, Ayten Duran, Ali Çıtır, Ahmet Balaban, Hasan Tuna, İhsan Kutlu, Necati Demirel, Arif Taşlıca, Abdullah Ercan Özal, Aydın Altıner, Mehdi Efe, Turan Demirci, Neşe Darende, Mehmet Şeref Besen.
PLAKET ALAN SPONSOR FİRMALAR VE ÖDÜLÜ ALANLAR
262 Towers: Burçin Şahin
Pekdemir İnşaat: Seda Kangur
Rengin İnşaat: Artuğ Bayer
Zeray İnşaat: Faik Ortaç
Sanberk İnşaat: Ayhan Öter
Volkan Kavşut İnşaat: Volkan Kavşut
Kain İnşaat: Cem Karaduman
Türköz İnşaat: Raif Altunsay
KASK OSGB: Ulaş Yurdabal
Faver İnşaat: Fatih Haldız
Bektaş İnşaat: Gürkan Yıldız
Veral İnşaat: Abdülkadir Gültekin
Erenkaya İnşaat: Ulaş Erenkaya
Ömer Faruk Balamir İnşaat: Bertan Yaman
Üst Grup İnşaat: İrfan Üstübi
Mamikler Group: Faruk Mamik
Ert Reklam: Hakan Akyürek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz