Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler... Maçta zaman zaman olaylar çıktı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırsa da kötü futboldan memnun olmayan Kocaelispor taraftarı sık sık protesto gösterilerinde bulundu.
Bugün 15:02 TSİ
Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler... Maçta zaman zaman olaylar çıktı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırsa da kötü futboldan memnun olmayan Kocaelispor taraftarı sık sık protesto gösterilerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz