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Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler...

Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler... Maçta zaman zaman olaylar çıktı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırsa da kötü futboldan memnun olmayan Kocaelispor taraftarı sık sık protesto gösterilerinde bulundu.

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Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler... mask
Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler...
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