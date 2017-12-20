Van Damme'dan Kocaeli’ye büyük övgü!

Aksiyon filmlerinin en çok aranan isimlerinden Belçikalı ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme, ortağı olduğu spor ve yaşam merkezi zincirinin inşaatında incelemelerde bulunmak için Kocaeli’ye geldi. Dün akşam saatlerinde Kocaeli’ye gelen Jean-Claude Van Damme, İş adamları Taner Barlas, Ronnie Miller ve Burçin Şahin ortaklığında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde açacağı spor ve yaşam merkezi zincirinin inşaatında incelemelerde bulundu. Kocaelili vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Van Damme, incelemeler sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi.

“İstanbul’un etrafında böyle güzel bir yer olduğunu görmedim hiç”

Kocaeli’yi çok beğendiğini ifade eden Van Damme, “Kocaeli çok güzel bir şehirmiş. İstanbul’un etrafında böyle güzel bir yer olduğunu görmedim hiç. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Buraya beni davet eden arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum buradan. Aksiyon, drama ve komedi türündeki programımı önümüzdeki günlerde Türkiye’de de gösterime sokacağım. Sporu çok seviyorum ve her zaman güzel bir fitness salonu zinciri açma hayalim vardı. Uluslar arası bir proje bu. Bu hayalimin ilk örneğini ortağım Burçin Şahin ile burada açmayı planlıyoruz” dedi.

“Türkiye’yi ve Türleri çok seviyorum”

Basın mensuplarının “Neden Türkler ile ortaklık yapmak istiyorsunuz” sorusuna cevap veren Van Damme, “Türkiye’yi ve Türleri çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

“Her zaman, her dakika spor yapmayı seviyor, yapıyor ve bunun aşığı”

Daha sonra konuşan işadamı Burçin Şahin: proje hakkında bilgi vererek, “Jean-Claude Van Damme, Ronnie Miller ve Burçin Şahin ve benim ortaklığımda tüm Dünyada açmayı planladığımız spor açma salonu projemiz var. Jean-Claude Van Damme, Hem Amerika’da hem de Dünyada çok sevilen sporcu, yapımcı, oyuncu kendisi. Çok kompleks bir insan. Her zaman, her dakika spor yapmayı seviyor, yapıyor ve bunun aşığı. Biz de kendisiyle böyle bir proje gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.