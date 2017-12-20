Genç Kandıralar Derneği bu işi çok iyi yapıyor!

Dernek Başkanı Nurullah Özer ve ekibi her yıl olduğu gibi bu yıl da kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

CENTİLMENLİK ÖN PLANDA

Genç Kandıralılar Derneği Futbol Ligi’nin dördüncüsüne bu yıl da ilimizin nezih çim halı tesislerinden Or-Ar Çim Halı ev sahipliği yapıyor. Tesisin sahibi Halilcan Yıldız da Avlanlı 1921 adına forma giyiyor. Dev organizasyonda ilk iki hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan ligde centilmenlik de ön planda tutuluyor. Tribünlerin de hayli dolu olduğu organizasyon tüm kentte de dikkat çekmeye başladı.

HEDİYELİ 2’DE 2 YAPTI

İlk iki hafta sonunda lider Hediyeli oldu. İlk maçında Avlanlı 1921’i ikinci maçında da Esentepe’yi 2-0 mağlup eden Hediyeli iddiasını ortaya koydu. Bir diğer iddialı takımlardan Çerçili City 4 puan ile Hediyeli’yi takip ediyor. İlk hafta Çakırcaali’yi müthiş bir heyecana sahne olan maçta 5-4 yenen Çerçili City, ikinci maçta Avlanlı 1921 ile 8-8 berabere kaldı. 16 gollü bu maç şu ana kadar turnuvanın en gollü maçı olarak kayıtlara geçti. Çerçilispor, Esentepe, Balaban, Çakırcaali, Yusufca ve Sucuali galibiyet ile tanışan takımlar olurken, Avlanlı 1921 ile Akçaova henüz 3 puanı bir arada göremedi.

ÇOK GÜZEL BİR STATÜSÜ VAR

Organizasyon lig usulü şeklinde gerçekleşiyor. Bu yıl 11 takımın katıldığı lig sonunda ilk 5 e giren takımlar Play-Off’a kalacak. 1. sıradaki takım doğrudan finale çıkacak. 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar 2-5, 3-4 şeklinde eşleşecek. Bu 4 takımlardan iki maçı kazanan takım bir diğer finalist olacak ve normal lig birincisi ile şampiyonluk maçına çıkacak. Dereceye giren takımlara özel ödüllerin verileceği turnuvadaki maçlar her Pazar saat 11’de başlıyor ve akşam 4’e kadar devam ediyor.

İLK HAFTA SKORLAR

YUSUFCA – BALABANSPOR: 5-3

AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR:1-5

AVLANLI 1921 – HEDİYELİ:1-4

ESENTEPE – SUCUALİ:6-1

ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY:4-5

SAFALI (BAY)

İKİNCİ HAFTA SKORLAR

ESENTEPE - HEDİYELİ: 0-2

ÇERÇİLİ CITY - AVLANLI 1921: 8-8

YUSUFCA – ÇAKIRCAALİ SK: 1-3

SAFALI – BALABANSPOR: 1-5

AKÇAOVA –SUCUALİ: 5-8

ÇERÇİLİSPOR (BAY)

ÜÇÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

SAFALI F.K - ÇERÇİLİSPOR

BALABANSPOR - ÇAKIRCAALİ S.K

YUSUFCA F.K - AVLANLI1921

AKÇAOVA SK - HEDİYELİ FK

ÇERÇİLİ CITY - ESENTEPE F.K

SUCUALİSPOR (BAY)