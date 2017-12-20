Ayıp… Çok ayıp...

Okullar Arası B Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçları, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladı. 4 maç oynanması gerekirken, sadece 2 maç oynanabildi. Rakiplerini yenen Muammer Dereli Fen Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, ilk galibiyetini aldı.

6 GRUPTA 21 LİSE KATILDI

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen turnuva, 24 Kasım 2017 Cuma günü start aldı. 6 grupta 21 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası B Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği, önceki gün Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. Özel Cebir Anadolu Lisesi ve Özel Cebir MTAL maça çıkmadığı için, rakipleri oynamadan galip geldi. Muammer Dereli Fen Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi rakiplerini yendi.

MUAMMER DERELİ FEN LİSESİ KAZANDI

Günün ilk maçında, A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Muammer Dereli Fen Lisesi, rakibi Özel Kocaeli Koto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında ilk seti 25-19, ikinci seti 25-14 kazandı. 40 dakika süren mücadele sonrasında rakibini 2-0 yenen Muammer Dereli Fen Lisesi ilk galibiyetini aldı. Günün ikinci maçında Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ile Özel Cebir Anadolu Lisesi karşılaşmasında, Özel Cebir Anadolu Lisesi maça çıkmadı, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi maçı 2-0 hükmen kazandı.

CAHİT ELGİNKAN RAHAT KAZANDI 2-0

Günün üçüncü maçında B Grubu’nda mücadele veren İhsaniye Anadolu Lisesi ile Özel Cebir MTAL karşılaşması da, Özel Cebir MTAL maça çıkmadığı için 2-0 hükmen tayin edildi. Günün son maçında B Grubunda Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi ile Cahit Elginkan Anadolu Lisesi karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, sezona mutlu başladı. Bugün Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonunda C, D ve E Grubunda oynanacak olan üç maçla 1.hafta maçları tamamlanacak.

MUAMMER DERELİ FEN LİSESİ: 2 ÖZEL KOCAELİ KOTO MTAL: 0

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Eyüp Atalı ***, Yavuz Kurnaz ***

MUAMMER DERELİ FEN LİSESİ: Bengisu ***, Yaren İlke ***, Ecem ***, Ceren ***, Erva **, Nil Ürküt *** (Burçin ***, Selin Ece ***, Naşide **, Sudenur ***, Asude **, Şimal ***)

ÖZEL KOCAELİ KOTO MTAL: Nidanur **, Beril ***, Sevil **, Sedanur Köse ***, Sudenaz **, Yaren ** (Damla **, Ebrar Yıldırım **, Ebrar Yanar **, Sude Canbaz **, Sude Gider **)

SETLER: 25-19, 25-14

SÜRE: 23 dk.17 dk.Toplam 40 dk

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 0 CAHİT ELGİNKAN AL: 2

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gamze İlbey ***, Furkan Atalı ***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Edanur **, Birsu ***, Sinem **, Nilsu **, Nebiye **, Aysu ** Zeynep **, Elif **, Berfin **)

CAHİT ELGİNKAN AL: Duygu ***, Yağmur Zeynep ****, Ecren ***, Ezgisu ***, Zeynep *** İlayda *** ( Berfin **, Zeliha ***, Seda **, Sude ***, Buse **, İlkim ***

SETLER: 16-25, 20-25

SÜRE: 32 dk 36 dk Toplam 68 dk

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)

ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU

10.00 İzmit Muallim Naci AL-Derince necip Fazıl AL

11.15 Karamürsel Al AL-Özel Kocaeli Marmara AL

12.30 Kocaeli Fen Lisesi-Ted Kocaeli Özel AL