"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"

CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu, Kocaeli il başkanlığı binasının açılışı için ilimiz geldi. Kılıçdaroğlu’nu partililer Uzunçiftlik gişelerinde karşıladı. Karşılamaya Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, ilçe başkanları katılım gösterdi.

HERKESİN İNANCINA SAYGILIYIM

Karşılama törenin ardından Kılıçdaroğlu, Gölcük’te My Liva Restoran ve Sosyal Tesisleri’nde STK, muhtar ve azalarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, programda STK, muhtar ve azaların sorunlarını dinlemesinin ardından konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Bir aradayız, bir ortak hedefimiz var. O da daha güzel bir Türkiye’de yaşamak. Bayrağımız altında bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak gibi. Siyaseti sadece bunun için yapıyorum. Bu ülkede her evde tencere kaynasın. Siyasetin ana temeli budur. Herkesin inancına saygılıyım. Biz birbirimizle bir arada huzur içinde olmak zorundayız. Biz birlikte oturup konuşabilirsek ne mutlu bize. Elbette düşüncelerimiz farklı ama bir araya gelip oturup o sorunu birlikte çözmeliyiz” dedi.

SİYASETÇİ AHLAKLI OLMAK ZORUNDA

Siyasetçinin hesap sorması değil, hesap vermesi gerekir diyen Kılıçdaroğlu, “Herkes vergi ödüyor. Demelisiniz ki ben vergi ödüyorsam benim ödediğim verginin hesabını vermek zorundayım. Siyasetçi ahlaklı olmak zorundadır. Biz esnaftan, çitçiden, halktan yanayız. Ben sırtı kalın elinde viski bardağı olanlarla yan yana değilim. Ben vatandaşın her zaman yanındayım. Projemiz şu bir esnaf bir kobi bir yıl da ne kadar vergi ödedi. 100 lira mı? 100 lira da faizsiz kredi vereceğiz. Alt tabakanın çıkarlarını koruyan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Mücadele eden herkese saygılıyız” diye konuştu.

SEÇİMDE MUHTARIN YERİ YOK

Konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, “Seçimde herkesin yeri var bir muhtarın yok. Neden bağımsız yerleri yok. Olması lazım. İster Hakkari’ye gidin ister Trabzon’a muhtarlara özel bina yapılmalı. Bu da yetmez, özellikle belli sayıda vatandaşın seçtiği muhtarlara belediyenin bir eleman tahsis etmesi lazım. Nüfusu büyük olan muhtarlıklarda muhtarın işi zordur. Bu karar muhtarlık kanununa konulmalıdır. Belediye meclisinde bir kanun görüşülecek diyelim bu konu sizin mahallenizle ilgili, ama sizin hiç haberiniz yok. O zaman şöyle bir madde daha olmalı. İster mahalle ister köy olsun. Belediye orayla ilgili bir karar alıyorsa muhtarın söz ve karar sahibi olması lazım. Ülke iyi yönetilmiyor. Kimse hayatından memnun değil” şeklinde konuştu.

VATANIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

2019’da Türkiye bir yol ayrımında diyen Kılıçdaroğlu, “İki seçeneğimiz var. Biri demokrasiden yana olanlar diğeri demokrasiye karşı olanlar. Kim demokrasiyi savunuyorsa başımın üstünde yeri var. İnancı ne olursa olsun ortak paydada buluşmalıyız. Demokrasi 80 milyonun ortak paydası olmak zorundadır. Otoriter bir rejim işsizlik, yolsuzluk getirmiştir. Demokrasiyi hep beraber savunmamız lazım. Türkiye öyle bir duruma geldi ki komşumuzun kimliğini, inancını sorar hale geldik. Herkes huzur istiyor. Vatanım için her şeyi yaparım. Yetki verin Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım. Rahmetli Leyla Atakan’ı sadece Kocaeli değil herkes tanıyordu. Onun gibi çalışacağız” açıklamalarında bulundu. Selin BECER