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Karda ilerlemenin ilginç yolu..!

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de aralıklarla etkili olan kar yağışın ardından kar kalınlığı 40 santime ulaştı. İş makineleri ile kayak merkezinin bulunduğu yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor... Öte yandan Kartepe'de bulunan kayak pisti kar kalınlığını az olmasıdan dolayı açılmadı.

Karda ilerlemekte güçlük çeken araç sahipleri kendi yöntemleriyle araçlarını kardan kurtarmaya çalışıyor. Lastiklerin altına serilen siyah naylonlar ile kara temas etmeden araçlar ilerletilmeye çalışılıyor. Bir başka çözüm ise kol gücü. Arabalardan inen vatandaşlar kendi kol güçleriyle araçları ilerletmeye çalışıyor. Bazısı ise lastiklerine zincir geçirerek kardan bir an önce kurtulmanın derdinde...

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