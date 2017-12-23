Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilimize gelerek bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Gölcük oldu. Kılıçdaroğlu Gölcük’te bulunan My Liva Restaurant’ta muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi, ardından Posco işçilerini ziyaret ederek işçilerin sorunlarını dinledi. İşçilerle görüştükten sonra Kocaeli Ticaret Odası’na geçen Kemal Kılıçdaroğlu iş adamlarıyla da bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilimizdeki son durağı ise geçtiğimiz aylarda kullanılmaya başlanan yeni il binası oldu. Kılıçdaroğlu yeni il binasına gelerek binanın açılış programını gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve ilçe başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun programlarında hazır bulundular. Açılış töreninde kısa bir selamlama konuşmasını gerçekleştiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi.

ZEKERİYA ÖZAK’DA KATILDI

Açılışa Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Hikmet Erenkaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İYİ Parti Kurucu Üyesi Ruhittin Sönmez, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgü, Biz İzmitiz Grubu Başkanı Hüseyin Erol ve parti örgütü katılım gösterdi.

BİNALAR ÇALIŞMA ALANIMIZ

Binanın açılış programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni binanız güzel. Bu binalar çalışma alanlarımız. Gelecek için hep beraber bu güzel binalarda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ülkenin durumu kötü. Yarın ne olacak kimse bilmiyor. Biz bu ülkenin umuduyuz. Biz bu ülkenin geleceği için çok çalışmalıyız. Türkiye’de huzur olsun istiyoruz. Bir ada yaşamak istiyoruz. 2019’da 2 tercih var önümüzde. Birisi demokrasi diğeri de otoriter yönetim” dedi.

BU KENTİ YÖNETMEYE TALİBİZ

“Türkiye’de görüşü ne olursan olsun. Nerede yaşarsan yaşasın, hep birlikte tutumumuz demokrasiden yana olmalı” diyen Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, “Tek adam yönetimi 21. Yüzyılda Türkiye’ye yakışmıyor. 21. Yüzyılda insanlar düşüncelerini özgürce dile getirilmeli. Yakında umarım tekrar görüşürüz. Leyla Atakan’ın bize bıraktığı miras var. Biz bu mirasa çok daha ileri taşıyacağız. Hep birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni alacağız. Bizim yönetimimizde her kuruşun hesabı verilecektir. Bu kenti yönetmeye talibiz” değerlendirmesinde bulundu. Selin BECER