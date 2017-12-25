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Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi

Haftasonu özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’dan gelen misafirlerini ağırlayan Kartepe’de yeni yıl öncesi yağan karın sevinci yaşanıyor. İşletmeciler yeni yıl öncesi son hazırlıklarını yaparken, Kartepe’nin havadan çekilen görüntüleri ise adeta izleyenleri mest ediyor. Kartepe’nin zirvesine çıkan yerli ve yabancı misafirleri, Kocaeli ile Sapanca’nın eşssiz manzarası karşılıyor. Havadan çekilen görüntülerde, Kartepe’nin beyaz örtüsü ile Kocaeli’nin güneşi aynı anda yer alıyor. Özellikle doğanın harika olduğunu ifade eden tatilciler, “Kartepe’de her mevsim ayrı güzel. Kışın beyaz, ilkbaharda yeşil, sonbaharda ise kahverengi renkler bizi karşılıyor” dedi. Havadan çekilen görüntüler, adeta izleyenleri dinlendiriyor.

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Yorumlar

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Fatih Kürkçü - Maşallah çekenin eline sağlık. Ne güzel fotoğraflar bunlar.

Yanıtla . 0Beğen 25 Aralık 12:30
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Mülayim Çoksert - Bugün,pazartesi sabahı Kartepe zirvede 65 cm. kar var.

Yanıtla . 0Beğen 25 Aralık 12:18

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