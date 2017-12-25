Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi tarafından Araman İlk ve Ortaokulu’na yaptırılan Atatürk duvarı düzenlenen törenle açıldı. Kandıra ÇYDD Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen açılışa Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ın eşi Merih Ünal, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetim kurulu üyeleri ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

ÖĞRENCİLER HEYECANLIYDI

Öğrencilerin heyecanla konukları karşıladığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış kurdelesi kesilmeden önce kısa bir konuşma yapan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Okullarımıza Atatürk duvarı yaptırmaya devam ediyoruz. Bu okulumuzdan da bizlere böyle bir talep gelince çok mutlu olduk ve tabi ki teklifi geri çevirmedik” dedi.

“TÜRKAN SAYLAN’IN HEDİYESİ”

Sözlerini sürdüren Başkan Deren, “Çocuklarımız artık sınıflarına girerken her sabah Atatürk’e selam verecek. Bu duvarı size Türkan Saylan’ın hediyesi olarak sunuyorum. Sizler geleceğimizsiniz” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Atatürk duvarının açılış kurdelesi kesildi.