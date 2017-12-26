9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar

Mert - Bu stadın koltuklarını planlayanın gözlerimi bozuktu bukadar berbat bir montaj olamaz bu ne böyle ya.Hadi yaptıranın gözlerinde sorun var bu şekilde teslim alan gençlik spor müdürlüğüne nedemeli onlardada mı sorun vardı yani.Masaya yumruğunu vurursun bu stadı bu şekil teslim almıyorum adam gibi birdaha yapacaksınız koltuk montajını öyle teslim alacaz diyemediler mi yani.Sıfır stad bu 180 milyon lira para verildi neden böyle saçma sapan teslim alınıyor.Gidip sıfır bir eşya aldığınızda heryeri çizik olsa alırmısınız bu stad neden alındı şimdi anlamıyorum şuan bu stada geçmeye gerek yok birdaha yaptırsınlar yeni sezonda geçeriz bu stada ozamana kadar yapsınlar birdaha paralarını alıyorlar.