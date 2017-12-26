9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar

İzmit Alikahya Mahallesi'nde yapımına 3,5 yıl önce başlanan Kocaeli Stadyumu'nda çalışmalarda son aşamaya geçildi. 33 bin kişi kapasiteli, toplam 89 bin metrekare alan üzerine kurulu olan stadyum Kocaeli'nin deprem kuşağında olması nedeniyle 9.5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı yapıldı. Stadyumda engelliler de düşünülerek özel bir bölüm tasarlandı. Engelliler için 160 koltuk ayrıldı. Stadyumun çevresine1700 araçlık otopark alanı yapılırken, çevre düzenlemesi kapsamında ağaçlar dikildi. Stadyumunun dış cephe kaplaması ise görsel açıdan İzmit'in simgesi olan pişmaniyeye benzetildi. Stadyumun etrafını kaplayan şeritler pişmaniyenin yapımı sırasında çekilerek oluşan halkalara benzetildi. Stadyumda ikinci yarı futbol karşılaşmalarının oynanması planlanıyor.
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Yorumlar
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Mert - Bu stadın koltuklarını planlayanın gözlerimi bozuktu bukadar berbat bir montaj olamaz bu ne böyle ya.Hadi yaptıranın gözlerinde sorun var bu şekilde teslim alan gençlik spor müdürlüğüne nedemeli onlardada mı sorun vardı yani.Masaya yumruğunu vurursun bu stadı bu şekil teslim almıyorum adam gibi birdaha yapacaksınız koltuk montajını öyle teslim alacaz diyemediler mi yani.Sıfır stad bu 180 milyon lira para verildi neden böyle saçma sapan teslim alınıyor.Gidip sıfır bir eşya aldığınızda heryeri çizik olsa alırmısınız bu stad neden alındı şimdi anlamıyorum şuan bu stada geçmeye gerek yok birdaha yaptırsınlar yeni sezonda geçeriz bu stada ozamana kadar yapsınlar birdaha paralarını alıyorlar.
Mülayim Çoksert - Yakın çevredeki binaların da kamulaştırılması ve mücavir alan içine dahil edilmesi görüntü kirliliğini gidermesi açısından iyi olacak....Çim zeminde sorun var henüz çimler kök salmadı...Zamana ihtiyaç var.
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