Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!

D Grubu lideri 24 Kasım Anadolu Lisesi bay geçtiği için maç yapmazken, günün kazananları Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Özel Seymen Anadolu Lisesi oldu ve yarı finale adını yazdırdı

CAHİT ELGİNKAN İKİYE KATLADI

5 grupta 17 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası B Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği çeyrek final maçları bir birinden güzel maçlara sahne oldu. Favorilerin hata yapmadığı çeyrek final maçları sonucu 24 Kasım Anadolu Lisesi kura çekimi sonrasında bay geçip doğrudan yarı finale yükselen ilk takım oldu. Günün ilk maçında şampiyonluk mücadelesi veren Cahit Elginkan Anadolu Lisesi başarılı oyunu sonrasında rakibi Darıca Fen Lisesi’ni 95-45 mağlup ederek yarı finale kaldı ve 24 Kasım Anadolu Lisesi ile eşleşti.

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ ZORLANDI

Günün ikinci maçında büyük heyecan yaşanırken Şehit Özcan Kan Fen Lisesi zorlanmasına rağmen rakibi Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son periyottaki etkili basketbolu ile 69-65 kazandı ve yarı finale yükselen üçüncü takım oldu. Günün son Özel Seymen Anadolu Lisesi rakibi İzmit Atılım Anadolu Lisesi karşısında maçı 63-43 kazandı yarı finalde Şehit Özcan Kan Fen Lisesi eşleşti.Yarı final maçları bugün Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 29 Aralık Cuma günü de organizasyon ödül töreni ile son bulacak. Ahmet AKAY

CAHİT ELGİNKAN AL: 95 DARICA FEN LİSESİ: 45

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ali Osman Kanık ***, Emre Bağdatlı ***

CAHİT ELGİNKAN AL: Burak ** (6), Ahmet *** (10), Yunus *** (10), Atilla **** (22), Egemen *** (10), Alper *** (4), Oğuzhan *** (9), Burak Ateş ** (1), Ataberk *** (5), Cenk *** (14), Batuhan ** (2), Ege ** (2)

DARICA FEN LİSESİ: Eren *** (10), Ömer **, Ahmet **** (21), Çağrı ** (4), Emir *** (6), Furkan ** (2), Mustafa **, Soner **, Serdar **, Tunç **, Vahap ** (2), Mustafa **

1.PERİYOT: 20-10

2.PERİYOT:51-22

3.PERİYOT: 79-33

MAÇ SONUCU: 95-45

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: 69 ÖZEL ENKA MTAL: 65

SALON:Atatürk

HAKEMLER: Ali Osman Kanık ***, Emre Bağdatlı ***

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: Onur *** (8), Burak **** (20); Doruk *** (19), Atakan *** (2), Göktuğ **** (20), Ahmet **, Yusuf **, Mert **, Hasan **, K. Ahmet **

ÖZEL ENKA MTAL: Ferhat **** (20), Zeki *** (7), Ceyhun *** (17), Serdar *** (16), Oğuz ** (5), Melih **, Ege **, Yağız **, Numan **, Utku **

1.PERİYOT: 21-10,2.PERİYOT: 42-35,3.PERİYOT: 47-48, MAÇ SONUCU: 69-65

İZMİT ATILIM AL: 43 ÖZEL SEYMEN AL: 63

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ali Osman Kanık ***, Emre Bağdatlı ***

İZMİT ATILIM AL:Ahmet Serdar Yücel *** (17), Bora *** (8), Mehmet ** (2), Egemen **, Alkım *** (16), Alper **, Ahmet Yiğit Şengönül **,, Muhammet Fatih **, Mertcan **, Bahadır **, Berk **, Mahmut **

ÖZEL SEYMEN AL: Batuhan ***, Furkan **** (28), Ceyhun *** (11), Umut *** (15), Emre **, Ufuk *** (4), Boran **, Deniz **, Alper **, Başar ** * (3), Kurtbarlas ** (2), Deniz **

1.PERİYOT: 15-13, 2.PERİYOT. 25-30, 3.PERİYOT: 37-50, MAÇ SONUCU: 43-63

ÇEYREK FİNAL SKORLARI

Cahit Elginkan AL - Darıca Fen Lisesi: 95-45

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi - Özel Enka MTAL: 69-65

İzmit Atılım AL - Özel Seymen AL: 43- 63

YARI FİNAL PROGRAMI – (YARIN)

Atatürk Spor Salonu

10.00 24 Kasım Anadolu Lisesi-Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

11.30 Şehit Özcan Kan Fen Lisesi-Özel Seymen Anadolu Lisesi