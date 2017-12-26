KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu

Mehmet Allak’ın kurucu başkanı olduğu Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD), önceki gün olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek merkezinde düzenlenen kongrede başkanlık görevini Pamir Boya Yönetim Kurulu Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu devraldı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongreye katılanlar arasında Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gültekin Görüm de yer aldı.

“GENÇ BİR EKİP GÖREVDE”

Toplantının açılışında konuşan mevcut başkan Mehmet Allak, KOTSİAD’a yapılan çalışmalarla Kocaeli gündemine getirdiklerini, bundan sonraki süreçte yeni yönetim kurulunun çıtayı daha yukarılara çıkaracaklarına inandıklarını söyledi. Allak, “Bu zamana kadar özveri ile çalıştık ve KOTSİAD’ı bir noktaya getirdik. Bundan sonra bir bayan başkanın himayesinde daha genç bir ekip göreve geliyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Başarılı çalışmaların devamını sağlayacaklarına inanıyorum” dedi.

“BAYAN ELİ DEĞECEK”

Allak’ın ardından konuşan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm de, “Bir kadının elinin değdiği her şey mutlaka doğru ve dürüst ilerler. Meral Hanım da iş hayatındaki başarısını bundan sonra KOTSİAD idaresinde devam ettirecektir. Bu zamana kadar derneğin tüm çalışmalarına katkı sunduk. Bundan sonra da aynı istikamette devam edeceğiz” diye konuştu.

“BAŞARILI GİDİŞATI BİZ DE SÜRDÜRECEĞİZ”

Konuşmaların ardından gerçekleşen oylama sonucunda tek aday olan Meral Artuç Dinçoğlu, derneğin yeni başkanı seçildi. Oylamanın ardından bir teşekkür konuşması yapan Dinçoğlu, “KOTSİAD bu zamana kadar hep faydalı çalışmalarla kent gündemine geldi. Bize düşen bu başarılı gidişatı sürdürmek. Genç bir ekibimiz var. Yönetim kurulumuzda yer alan tüm arkadaşlarımız özveri ile derneğimizin hak ettiği noktaya gelmesi için çaba gösterecektir” dedi. Yapılan konuşmaların ardından derneğin eski yöneticilerine plaket sunularak emekleri için teşekkür edildi.

YÖNETİM KURULU

Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU

Muzaffer DEMİRCİ

İlkin DOYDUM

Eyyüp Ensar CANŞİ

Bişar YAMAN

Ünsal ŞANLIOĞLU

Nuri SANCAK

Nuray AKPINAR

Bayram ORAL

Mehmet AKTAN

Erkan METİN

DİSİPLİN KURULU

Gönül KAYA

Baran ORAL

Bişar YAMAN

DENETİM KURULU

Veli YILDIZ

Mehmet ÇÖVEN

Alican KAZGAN