Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi

İstanbul ve Hatay’da gök yüzünden fark edilerek fotoğraflanan esrarengiz ışık sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesinde görüntülendi. Görgü şahitleri esrarengiz ışığın hızlı hareket ettiğini ve aniden ortadan kaybolduğu ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz