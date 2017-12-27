Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde ilk kez Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısı dolayısıyla kutlanan 16 Ocak Basın Onur Günü ve 10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın kabul edilmesinin yıl dönümlerinde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gazeteciler için unutulmaz bir gece organize etti.

PROTOKOLDEN TEBRİK

İlimiz spor ve siyaset camiasının akın ettiği muhteşem gecenin onur konuğu Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol’du. Gürol “Cemiyetimiz ve gazeteci emektar arkadaşlarım ile böylesi bir organizasyonda yer almak gurur vericidir” dedi. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can “Ne kadar enerjisi yüksek, ne kadar güzel bir ortam var burada. Çok değerli bir meslek icra eden gazetecilerimizin günleri kutlu olsun” ifadesine yer verdi. Ev sahibi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise “Saygıyı fazlası ile hak eden, bu kutsal bir mesleği en iyi şekilde yaparak toplumu bilgilendiren değerli gazeteci dostlarıma ve başkanımız Çetin Bey’e buralara teşrif ettikleri için teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Konuşmaların ardından pasta kesimi, çiçek ve plaket takdimleri yapıldı. Plaket alanlar arasında teknik adamlar Spor41 yazarı Ufuk Öğütveren, deneyimli spor yorumcuları Necip Öztaş ve Levent Kılıçarslan, Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, gazeteciler Vedat Tekin ve Cemal Kaplan da vardı. Plaketler Körfez Belediyesi Başkan Vekili İsa Taş, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaeli Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş ve gecenin gizli kahraman Körfez Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Özkan tarafından takdim edildi. Bayan gazeteciler adına çiçeği takım kaptanı Gönül Efe alırken, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol başkan Baran’dan şilt aldı, kendilerini düşündüğü için Baran’a plaket takdim etti.

TOPUKLU EFELER’DEN FUTBOL RESİTALİ

Etkinlikler kapsamında mini bir futbol turnuvası düzenledi. İlk maç Topuklu Efeler (bayan gazeteciler) ile Protokol arasındaydı. Efelere, ünlü Galatasaraylı futbolcu “Papen” Mustafa Kocabey ve Fenerbahçe’nin unutulmazlarından Serkan Atak ile Başaranspor Genel Koordinatörü Ersin Karaş da destek verdi. Gönül Efe ve Buket Sezer attığı gollerle, Selda Hatun Han’ın da kurtarışları ile yıldızlaştığı maçı Topuklu Efeler 4-2 kazandı. Gollerin ikisini Buket Sezer atarken, diğer goller Nurşah Şahin ve penaltıdan Gönül Efe’den geldi.

SPOR İLE GÜNDEM – ASAYİŞ KARŞILAŞTI

Bu maçın ardından Spor Gazetecileri ile Gündem – Asayiş gazetecileri kıran kırana bir mücadele içerisine girişti. Tempolu geçen maçta Spor Gazetecileri ardına Umut Karagöz, Hakan Süer, Kubilay Yağcıoğlu ve Serdar Erdal öne çıkarken, merkez ve kanat organizasyonlarını şekillendiren Hakan Yağcıoğlu saha içi liderliğini üstlendi. Burak Turgun ve Mehmet Özmen’in aldığı süreyi çok iyi değerlendirdiği görülürken dikkat çeken husus ise Mesut Akbulut, Emre Kurtbay ve Mert Güvenaltın’dan oluşan savunma kurgusuydu.

GÜLE GÜLE FARUK

Takım savunmasını iyi yapan Spor Gazetecileri mücadeleyi 5-1 kazandı ve galibiyeti soyunma odasında kutladı. Gündem – Asayiş takımında Oğuzhan, Kerim, Ensar ve Faruk’un çabaları yeterli olmazken, kaleci Hakan farkın açıklamasını önleyen isim oldu. Asayiş – Gündem takımı Eren Demirtürk ile Ahmet Hazer’in yokluğunu fazlası ile hissetti. Bu maçın devre arasında 9 yıldır ilimizde gazetecilik yapan ve iş değişikliği yaparak Balıkesir’e gidecek olan Faruk Kıyak onurlandırıldı. Faruk Kıyak yaptığı duygusal bir konuşma yaparak gözleri doldurdu.

SKOR BAHANE, DOSTLUK ŞAHANE

MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu’nun yönettiği maçların ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada şampiyon Topuklu Efeler, ikinci Spor Gazetecileri, üçüncü Protokol ve dördüncü de Gündem – Asayiş takımı oldu. Günün sonunda toplantıdan çıkan diğer partililer gibi davet edilen Ak Parti Körfez İlçe’nin sevilen başkanı Şener Söğüt etkinliğe katıldı şampiyon takıma kupasını takdim etti. Skorun bahane, dostluğun şahane olduğu gecede Körfez Belediyesi tarafından tüm katılımcılara Çetin Zerenoğlu’nun sahibi olduğu Dergâh Ocakbaşı’ndan yemek, sınırsız çay ve meşrubat verilirken, Can Pişmaniye sahibi Yaşar Can da pişmaniye ile saray helvası ikramında bulundu. Öte yandan 70 adet top ile Cix Spor’da hazırlatılan son derece kaliteli ve şık forma günün hatırası olarak hediye edildi.Erdem ÖVÜÇ - Ahmet AKAY