İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor

Osmanlı döneminde İzmit'te üretilen "saray tatlısı" olarak bilinen pişmaniye, ihraç edildiği Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındaki 16 ülkedeki insanların damaklarını tatlandırıyor. Osmanlı döneminden bu yana İzmit'te üretilen ve kentle özdeşleşen pişmaniye, hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor. İzmit'te 1954 yılında 50 metrekarelik imalathanede 5 kişiyle pişmaniye üretmeye başlayan İpek Pişmaniye, 155 çalışanıyla 2 bin 200 metrekare kapalı alandaki fabrikada üretim yapıyor.

3. KUŞAK DA SARAY TATLISI'NI ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Şirket ürettiği ürünleri, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, Gürcistan ve Bulgaristan'a ihraç ediyor. Ailenin 3'üncü kuşak pişmaniye üreticisi ve şirketin yönetim kurulu üyesi Yücehan Canıgeniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin dedesi Lütfü Canıgeniş tarafından 1954 yılında 50 metrekarelik imalathanede kurulduğunu, ilk olarak 5 kişiyle üretime başladıklarını söyledi.

İLK USTALARDAN...

Dedesinin İzmit'teki ilk pişmaniye ustalarından olduğunu ifade eden Canıgeniş, işletmeyi 1970'li yıllarda amcası Hayrettin ve babası Hüseyin Canıgeniş'in devraldığını kaydetti. Canıgeniş, 1990'larda da kendisinin şirkette çalışmaya başladığını dile getirerek, "2000'li yıllarda da kardeşlerim geldi. 3. kuşak olarak firmamızı ileri safhalara taşımak için gayret ediyoruz. İzmit fabrikamızda pişmaniye, saray helvası, lokum, cezerye, çikolatalı pişmaniye, Bursa'da da kestane şekeri imal ediyoruz. Türkiye'de büyük şehirlerde varız, diğer illere de giriyoruz. Kurumsal marketlerde ürünlerimiz var. 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anki üretimimizin yüzde 20'sini ihraç ediyoruz. Bunu artırmak için fuarlara katılıyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜLKE SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Canıgeniş, son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Ama şu anda toparlanmalar var. Devletimizin de bu anlamda çalışmaları var. İhracat yapıyoruz. Başta ABD olmak üzere Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi 16 ülkeye ürünlerimizi satıyoruz. Fuarlara katılarak ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Fabrikalarının günde 12 bin kutu pişmaniye ürettiğini belirten Canıgeniş, Kandıra ilçesinde kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekarelik bir fabrika kuracaklarını bildirdi.

PİYASAYA YENİ ÜRÜNLER SÜRMEK İSTİYORLAR

Canıgeniş, Ar-Ge birimlerinin ciddi anlamda çalıştığını ve piyasaya yeni ürünler sürmek istediklerini anlatarak, şöyle konuştu: "Yeni Ar-Ge çalışmalarımızla 2 yıl içinde ihracatımızın 3 milyon liraya çıkacağını düşünüyoruz. Allah bize bu mesleği dedemizden miras bıraktı. Bizler de elimizden geldiği kadar bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah ihracatımız 16 değil, 36 ülke olur, ülkemize gelir olur. Amacımız, istihdam sağlamak, ne kadar çok istihdam sağlarsak biz o kadar çok mutlu oluyoruz."