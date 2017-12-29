Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1

Liseler Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Spor Lisesi ilk yarısını 3-0 önde bitirdiği maçı 5-1 kazandı ve bu yıl da kürsünün zirvesinde yer aldı. Şampiyonlar maçın ardından kupasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın elinden aldı.

PERDEYİ YAZGAN AÇTI

Yazdan kalma bir günde oynanan maçın henüz 7. dakikasında Tavşantepespor’un da forveti olan Ömer Yazgan’ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut filelerle buluştu. (1-0) Günün adamı, Hereke Yıldız patentli, Kocaeli Birlikspor’un 2003 doğumlu golcüsü Ömer Tuğ bir birinin kopyası 2 gol attı. Savunma arkasına atılan toplarda savunmadan kendisini kurtaran Ömer son vuruşlarda da başarılı oldu ve 33. dakikada skor 3-0 oldu.

BİRBİRİNİN KOPYASI GOLLER

İlk yarının son anlarında Oruç Reis penaltı kazandı. Topsuz alanda ceza sahası içindeki faulü tespit eden Hakem Gökmen Ortak penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Oruç Reis’in etkili kaptanı Metehan kötü bir penaltı kullandı, Doğukan da köşeyi doğru tahmin edince Oruç Reis önemli bir fırsatı da tepmiş oldu. Spor Lisesi ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarının 6 maçın 51. dakikasında Muhammed Emin kafa golü ile fark 2’ye indi.

ÜÇÜNCÜ GEBZE STFA OLDU

Spor Lisesi’nin mutlak goller kaçırdığı mücadelenin 58. dakikasında Ömer Tuğ kendisinin 3. takımının 4. golünü attı. Spor Lisesi uzatma anlarında Batuhan’ın kolaylıkla kazandırdığı gol ile maçın skorunu tayin etti. (5-1) Üst üste 3. kez şampiyon olan Spor Lisesi ile birlikte ilk 4 takımmaçın ardından kupa ve madalyalarını protokolün elinden aldı. Kocaeli üçüncüsü İzmit MTAL’yi 4-3 mağlup eden Gebze STFA MTAL oldu.

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 5 KÖRFEZ ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ:1

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Mehmet Ali Vardar***, Yusuf Öztürk***

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Mehmet Enes****, Barış***, Mücahit*** (Dk. 41 Batuhan**), Melih*** (Dk. 67 Yusuf**), Erol***, Mert***, Taha***, Hasancan*** (Dk. 57 Samet**), Ömer Yazgan***, Kağan Doğan***, Ömer Tuğ****

KÖRFEZ ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ: Doğukan**, Yiğithan**, Ertan**, Osman Kerem**, Erkan**, Muhammed Emin**, Sefa** (Dk. 58 Mevlüt*) Metehan***, Yavuzhan**, Beratcan**, Çağrı** (Dk. 68 Enes?)

GOLLER: Dk. 7 Ömer Yazgan, Dk. 15, 33 ve 58 Ömer Tuğ, Dk. 70+1 Batuhan (Spor Lisesi) Dk. 51 Muhammed Emin (Oruç Reis)

Not: Dk. 35+2’de Oruç Reis’te Metehan penaltı kaçırdı.

GEBZE STAF MTAL: 4 İZMİT MTAL: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Mehmet Ali Vardar ***,Yusuf Öztürk ***

GEBZE STAF MTAL: Muhammet ***, Özgür Gökalp ***, Fatih Çetinkaya **** (Dk 70+2 Şafak *), Sinan ***, Resul ***, Mert ***, Bedirhan ** (Dk 51 Tunahan **), Özcan *, Oktay **, Emircan **, Cem ***

İZMİT MTAL: Mehmet Yasin **, Enes Bulcan **, Berat **, Murat Ela **, Furkan Onur ** (Dk 54 Burak **), Emre Çetinkaya **, EnesBulsu ** (Dk 56 Enes Müstecep Çalışkan **), Muhammet Salih ** (Dk 32 Oğuzhan ****), Onur Emirhan *** (Dk 58 Özgür **), Barış ** (Dk 58 Özgür **), Özgür Özden ***

GOLLER: Mert Dk 13, Oğuzhan Dk 40 ve 45 ((İzmit MTAL), Emre Dk 46, Fatih ÇetinkayaDk 48, 55 (PNT) ve 62 (PNT)

KIRMIZI KART: Özcan Dk 60

LİSELER ARASI GENÇ ERKEKLER FUTBOL İL SIRALAMASI:

1.HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ

2.KÖRFEZ ORUÇ REİS AL

3.GEBZE STFA MTAL

4.İZMİT MTAL