Tatilciler Kartepe'ye akın etti

İstanbul'a en yakınKartepe Kayak Merkezi, hafta sonu yılbaşı için gelen tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de ilgi gösterdiği kayak merkezinde pistler doldu. Pistlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Bir otelin Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, şöyle dedi: "Yılbaşı bu sene gayet iyi geçiyor. Yaklaşık 1 ay öncesinden otel tamamen doldu. Gayet güzel bir programımız var. Pistlerimiz açık şu anda. Kar ve kayaklarımız devam ediyor. Gece saat 02.00'ye kadar süren bir eğlence mevcut. Genelde günübirlikçiler burada kalanlara oranla daha fazla ama otel dolu olduğu için özellikle hafta sonları eşit sayıda diyebiliriz. Önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günü çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar da bizi mart ayına kadar götürecektir."

"KAR İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Yılbaşını geçirmek için İstanbul'dan Kartepe'ye geldiklerini söyleyen Ayten Ertuğrul, "Ailece yılbaşına geçirmek için Kartepe'ye geldik. Şu anda istediğimiz kar seviyesini göremedik ama yine karla kaplı. Yılbaşı sonrasında buradan ayrılacağız" diye konuştu. Kartepe'ye kayak yapmak için geldiklerini belirten Rabia Erkoç da "Yılbaşı tatili için Kartepe'ye geldik. Kayak yapıyoruz ve çok eğlenceli. Kar yağarsa daha da çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Yılbaşı nedeniyle de çok kalabalık. Güzel bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.