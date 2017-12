Herkes eğlenirken onlar görevleri başındaydı

Kentin çeşitli noktalarında güvenlik önlemleri alan polisler, vatandaşın güvenli bir şeklinde yeni yıl eğlencesini yaşayabilmesi için sabahın erken saatlerine kadar mesai yaptı. Cumhuriyet Parkı, Barlar Sokağı ve Yürüyüş Yolu gibi kentin önemli noktalarında teyakkuz halinde olan polis ekipleri hem yeni yıl kutlayan vatandaşların güvenliğini sağladı hem de güvenlik tedbiri için kimlik, ehliyet ve şoförlere alkol kontrolü yaptı.

İtfaiye ekipleri kırmızı alarmda

2018 yılına saatler kala her türlü güvenlik önlemini alan Kocaeli İtfaiyesi olası yangın ihtimaline karşı kırmıza alarma geçti. Olası yangınlara karşı tetikte bekleyen itfaiye erleri de, her türlü tehlikeden vatandaşı korumak amacıyla yılbaşı gecesinde hazır durumda bekledi. Vatandaşların can güvenliklerini sağlayabilmek adına bütün gece tetikte bekleyen itfaiye erleri, zaman zaman gelen ihbarlar üzerine yaptıkları müdahaleler ile yılbaşı gecesinde vatandaşların güvenini sağladı.

Görevimizin başındayız

İtfaiye Eri Seçkin Yanık, “Biz tüm tatillere yeni yıla görev başında giren kurumlardan birisiyiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri ve yeni yıllarını rahat bir şekilde kutlamayabilmeleri için görevimizin başındayız. İtfaiyecilere olacak vatandaşlarımıza sağlıklı mutlu bir yeni yıl diliyoruz” dedi.

Sağlık personelleri de görevleri başındaydı

Hastanelerin acil servislerindeki doktorlar ise sabahın erken saatlerine kadar vatandaşların sağlık sorunlarını gidermek için çalıştı. Yeni yıla ailelerinden ayrı girecek olmanın hüznünü yaşadıklarını belirten doktorlar, yine de yaptıkları mesleğin kutsallığı ile kendilerini avuttuklarını söylediler. Sabahın erken saatlerine dek acil servise başvuran tüm hastaların sorunları ile tek tek ilgilenen doktorlar vatandaşların sağlık sorunlarını gidermek için çalıştı.

Sağlık çalışanları da yeni yıla görev başında girdi

Uzman Doktor Ergün Sevinç Bugün Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli hekimlerden ve idari personel olarak acilde görevimizin başındayız. 7 hekim, 1 acil uzmanı, 4 pratisyen doktoru, 2 uzman, 1 cerrahi müdahale doktoru ve şefler olmak üzere, 10 hemşire, 3 sağlık memuru, 2 laboratuar teknisyeni ve 2 triaj görevlisi ve diğer olmak üzere yılbaşı akşamı görevimizin başındayız” şeklinde konuştu.